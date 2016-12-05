به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارخانهای ظهر دوشنبه در هجدهمین مانور زلزله در همدان گفت: با توجه به اینکه بیش از ۲۷ هزار مدرسه در معرض خطر و آسیبپذیری هستند باید توجه ویژهای به لحاظ ساختوساز و آموزشهای ویژه برای پیشگیری اولیه وامداد و نجات ارائه شود تا مدارس مشکلی نداشته باشند.
وی تفاوت مانور امسال با سالهای گذشته را حضور محلهها دانست و گفت: امسال هم برای آموزش مدارس و هم برای محلهای که مدرسه در آنجا واقعشده، باید اطلاعات ما در مورد زلزله و حوادثی که میتواند ایجاد کند، آگاهی افراد را افزایش داده و اقداماتی را که باید در حین زلزله و پسازآن انجام گیرد را هم به دانش آموزان و هم مردم محله آموزش دهیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان همدان، افزود: در سال جاری شورای ایمنی مدارس تشکیل میشود که مجموعهای از افراد متشکل از مدیر مدرسه، نماینده جمعیت هلالاحمر، نماینده آتشنشانی، شهرداری و معتمدین محله که این افراد باید محله را از نگاه پیشگیری در خصوص زلزله بررسی و مشکلاتی که دارد را به این شورا گزارش دهند تا پیگیری و رفع مشکل شود.
وی ادامه داد: اگر مکان تازهای ساخته میشود که استانداردهای مهندسی را انجام نمیدهد، مردم محله میتوانند به این شورا مراجعه کرده و آن رامعرفی کنند و این شورا هم گزارش را به افراد ذیربط، مثل سازمان نظاممهندسی بدهد تا جلوی ساختوسازهای غیر مهندسی گرفته شود.
کارخانهای، افزود: باید نقشه محله را از جهت قسمتهایی که مقاومت بیشتری دارند یا قسمتهایی که از پایه ضعف دارند، خانههایی که در آنها افراد سالمند زندگی میکنند، مسیرهای بنبست و باریک، چالهها و مسیرهای آبی که میتواند در حین زلزله خطرآفرین باشد و نباید از آن مسیر استفاده شود را شناسایی کنند.
وی ضمن اشاره به گروه سفید، بیان کرد: گروه سفید کسانی اند که در موقع زلزله در مدرسه مستقرشده و به مردم محله یاد میدهند که به هنگام زلزله به مدارس مراجعه کرده و در کانکسهایی که مربوط به امداد و نجات هست و امکانات اضطراری، مواد غذایی، آب آشامیدنی و داروهای ضروری را به مردم بدهند، امدادهای مربوطه را دریافت کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان همدان، ادامه داد: گروه قرمز کسانی هستند که در موقع زلزله، کارهای امداد و نجات نظیر دسترسی به مصدوم، آواربرداری، حمل مصدوم، آتلبندی و تمامکارهایی که باید در مدیریت بحران انجام شود بهصورت عملی و عملیاتی انجام میدهند و همچنین این گروه آموزش خاص خودش را دارد و باید از افرادی که در دورههای خاص و طرح دادهها شرکت کردند، استفاده شود.
وی گفت: ایران ششمین کشور به لحاظ زلزلهخیزی در دنیاست و مدارس ما اهمیت زیادی دارند چون بیش از ۱۱۰ هزار مدرسه داریم که ده میلیون معلم، کادر و دانشآموز در طول روز در این مکان حضور دارند و باید ایمنی لازم در این رابطه انجام گیرد.
