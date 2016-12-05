فرهنگ سازی در بین دانش آموزان تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر امروز در مانور استانی زلزله در مدرسه زکیه شهر سنندج، اظهار داشت: اطلاع رسانی و حساس کردن دانش آموزان و نسل جوان در مقابل مسائل و مشکلات احتمالی یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در بین دانش آموزان، عنوان کرد: دانش آموزان باید به بهترین شکل این گونه آموزش ها را به سایر اعضای خانواده خود منتقل کنند تا در صورت بروز مشکلات با کمترین میزان آسیب ها مواجه باشیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به برگزاری مانور زلزله، گفت: با ورود سازمان دانش آموزی و برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، مانور زلزله امسال با ساز و کار جدید و تغییرات گسترده ای برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کشور ما بر روی گسل زلزله قرار گرفته است؛ از مسئولین و دستگاههای خدمت رسان خواست اجرای مانور زلزله در مدارس را از حالت نمایشی خارج کرده و با آموزش صحیح دانش آموزان، آنان را برای مقابله با این بلای طبیعی آماده کنند.

حسینی افزود: خوشبختانه با تلاش آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، نظارت خاصی بر ساخت و ساز فضاهای آموزشی وجود دارد و این اماکن در زمان وقوع زلزله می توانند به عنوان پناهگاه و نقطه امنی باشند.

وی با بیان اینکه مانور سراسری زلزله امسال با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور در مدارس برگزار می شود؛ اظهار داشت: در مدرسه ایمن علاوه بر فضای فیزیکی باید دانش آموزان نیز با آموزش صحیح، نقاط امن مدرسه را بشناسند و در مواقع ضروری پناه گیری کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج همچنین در خصوص شعار جامعه تاب آور نیز گفت: جامعه ما در طول دوران دفاع مقدس مصیبت های زیادی تحمل کرده و قهرمانانه به لطف خون شهدا و اقتدار نظامی هیچ قدرت خارجی نتوانست امنیت کشور را به خطر بیندازد.

وی در پایان از دانش آموزان خواست یادگیری را پایدار و آموزش های ارائه شده در این مانور را جدی بگیرند چراکه روزی خواهند توانست جان عزیزانشان را نجات دهند.

در ادامه احمد عبدالهی، مدیر سازمان دانش آموزی کردستان نیز گزارش از روند کلی برگزاری مانور سراسری زلزله در مدرسه زکیه را ارائه کرد.

در ادامه این مراسم دانش آموزان با شنیدن صدای آژیر از رادیو، با توجه به آموزش های ارائه شده از طرف جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس ۱۱۵ در محل های امن پناه گیری کرده و سپس اقدامات امداد و نجات و شناسایی مجروحین و انتقال مصدومین به مکان های امن جهت مداوا انجام شد.