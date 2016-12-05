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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های علمی و فناوری ایران و نیوزلند

تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های علمی و فناوری ایران و نیوزلند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر تجارت نیوزلند، تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای علمی و فناوری را امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، در دیدار دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با «تاد مک‌ کلی» وزیر تجارت نیوزلند، تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای علمی و فناوری به امضای طرفین رسید.

 هدف از امضای این  تفاهم نامه تقویت ، ارتقا و توسعه همکاری آموزشی و همکاری بر اساس روابط متقابل و منفعت دو طرف ذکر شده است.

تشکیل کارگروه مشترک برای نظارت و پیشبرد امور مشخص شده در مفاد تفاهم نامه و همچنین ایجاد دوره های مشترک علمی و تبادل استاد و دانشجو به عنوان کلیدی ترین بخش این تفاهم نامه محسوب می شود.

گفتنی است این یادداشت تفاهم از زمان امضا قابل اجرا خواهد بود و برای پنج سال از زمان امضا قابلیت اجرا خواهد داشت .

کد مطلب 3841793
زهرا سیفی

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