به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، در دیدار دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با «تاد مک‌ کلی» وزیر تجارت نیوزلند، تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای علمی و فناوری به امضای طرفین رسید.

هدف از امضای این تفاهم نامه تقویت ، ارتقا و توسعه همکاری آموزشی و همکاری بر اساس روابط متقابل و منفعت دو طرف ذکر شده است.

تشکیل کارگروه مشترک برای نظارت و پیشبرد امور مشخص شده در مفاد تفاهم نامه و همچنین ایجاد دوره های مشترک علمی و تبادل استاد و دانشجو به عنوان کلیدی ترین بخش این تفاهم نامه محسوب می شود.

گفتنی است این یادداشت تفاهم از زمان امضا قابل اجرا خواهد بود و برای پنج سال از زمان امضا قابلیت اجرا خواهد داشت .