هنر آموزش و پرورش، تربیت معلمانی در تراز نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به شرح زیر است:

در گاه‌شمار ملی ایران، شانزدهم آذرماه با بزرگداشت یاد و نام شهیدانی پیوند خورده است که برای استقلال، آزادی و استقرار نظام مردم سالار و مبتنی بر خواست جامعه پویا و جوان، جان شیرین خویش را فدا کرده اند. راهی که به عزم و رسالت شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،‌گره خورد و ده ها دانش آموز، دانشجو و معلم برای پاسداری ازآن مردانه ایستادند و حماسه آفریدند . بی شک برای جهش علمی، کوشش و مجاهدت فرهنگی – اجتماعی و دست یابی به شیوه های مناسب آموزشی و پرورشی،‌ به تعاملی سازنده و اثر بخش نیاز است، تعاملی که به نگرش، بینش و نیاز ما وابسته است .

آموزش و پرورش مفتخر است که از میان جوانان برگزیده کشور، با رویکرد تامین منابع انسانی، معلمانی را برای پذیرش رسالت مهم و الهی تعلیم و تربیت نسل های جامعه انتخاب کرده است . هنر این نهاد بنیادی و فرهنگ ساز ، تربیت معلمانی در تراز نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و چشم انداز توسعه کشور است تا بتوانند با بهره مندی از دانش و منش معلمی، هدایت آیندگان را برعهده بگیرند .

با توجه به مراحل پیچیده تامین، آموزش و توانا ساختن نیروی انسانی مورد نیاز بیش از 100 هزار آموزشگاه در سراسر کشور،‌ عزم راسخ وزارت آموزش و پرورش بر این است که به همّت استادان فرهیخته و دانشمند، کارکنان تلاشگر و مدیران شایسته دانشگاه فرهنگیان، فضایی مناسب را برای تربیت شایسته ترین معلمان فراهم آورد، بدیهی است تحقق این باور و اراده امید بخش، به علاقه مندی و اهتمام دانشجو معلمان کوشا، آگاه، ‌مصمم و با برنامه وابسته است .

تعامل دانشجو معلمان با عناصر سیاست گذار، برنامه ریز و مجریان توانمند نظام تعلیم و تربیت کشورمی تواند همچون دو بال مکمل، ما را به اوج افتخارات و امیدهای دست یافتنی و به قلل اندیشه، خردورزی، ایمان و اخلاق رهنمون سازد .

اینجانب برابر برنامه های پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی و متناسب با سیاست های دولت تدبیر و امید، به شما فرزندان آینده ساز کشور، ‌اطمینان می دهم که همراه با همکاران ارجمندم در دانشگاه، همه تلاش خود را برای اعتلای دانشگاه و توفیق بیشتر به کار خواهم بست، زیرا بر این باورم که انسان های آراسته به شور و شعور معلمی، عالم، فاضل و کوشا می توانند با حضور جهادی علمی – تربیتی همراه با عشق و انگیزه، درساخت و بهسازی جامعه کارآمدتر باشند . انتظار دارم که شما نیز با بهره مندی از عمر عزیز خود، در راه کسب فضایل حرفه ای واخلاقی، مسئولیت پذیری و خدمت شایسته،گام های بلندی بردارید تا شاهد شکوفایی و سرافرازی کشورمان باشیم .

برای شما کامیابی و موفقیت روز افزون و روزهای خوب و دوران شیرین خدمت در خط مقدم تعلیم و تربیت – مدرسه – را خواستارم .