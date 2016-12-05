آسیب های مراسم اربعین بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر تشکیل شد، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر لزوم آسیب شناسی مراسم اربعین امسال، تصریح کرد: بحمدالله مراسم اربعین حسینی آبرومند برگزار شد اما آسیب های مهمی که وجود داشت باید از هم اکنون بررسی و برای سال آینده و سال های بعد الگویی طراحی شود که مشکلات برطرف گردد.

وی با اشاره به حوادثی که در مراسم اربعین امسال رخ داد، افزود: باید با تلاش گسترده آسیب ها را به حداقل برسانیم و با خدمات رسانی بهتر و قوی تر رضایت مردم را جلب کنیم و این امر می طلبد که دست در دست هم دراین مسیر گام برداریم.

در ادامه این جلسه مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، حمید محمدی معاون حج، عمره و عتبات، محسن نظافتی مدیرکل عتبات، مصطفی قاسمی مشاوررئیس سازمان حج درامور توسعه زیرساختهای عتبات عالیات ومحمد جواد دانشیارمدیر دفتر نمایندگی سازمان حج در عراق درباره آسیب های مراسم اربعین امسال گزارش دادند.

در این جلسه اعلام شد، حدود ۵۰ درصد افرادی که خارج از سامانه سماح روادید سفر به عراق را دریافت کردند بیمه نشده بودند که این امر با توجه به حوادثی که در سامرا، حله و تصادفات در شهرهای مختلف عراق روی داد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

حمید محمدی معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت در گزارش خود اعلام کرد: از میان ۱۲۵۵۹۲۵ زائری که در سامانه سماح برای حضور درمراسم اربعین ثبت نام کردند ۲۷ درصد زن و ۷۳ درصد مرد بودند واز این تعداد پس از تکمیل مراحل ثبت نام ۱۰۶۱۹۳۵ نفر درخواست صدور ویزا داشتند.

وی افزود: متاسفانه امسال از قابلیت های سامانه سماح بطور کامل استفاده نشد ولی باید راهکار مناسب اندیشیده شود تا در سال آینده قابلیت های این سامانه به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شود.

در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تلاش و زحمات دست اندرکاران برگزاری مراسم اربعین امسال را قابل تقدیر دانست و درعین حال تاکید کرد: با توجه به اینکه سیل مشتاقان زیارت اربعین در حال افزایش است گزارش کاملی درخصوص آسیب های مراسم اربعین ظرف دوهفته آینده تهیه و ارائه شود.