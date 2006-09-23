غربي ها از تصويب پيش نويس قطعنامه ضد اسرائيلي كشورهاي عربي جلوگيري كردند / بررسي پيش نويس در آژانس به زمان نامعلومي موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كشورهاي عربي شب گذشته در وين در تازه ترين تلاشهاي خود از 14 سال گذشته تاكنون براي متقاعد كردن آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تصويب پيش نويس قطعنامه اي براي محكوم كردن برنامه هسته اي خطرناك و نظامي رژيم صهيونيستي به سبب مخالفت كشورهاي غربي حامي اين رژيم ناكام ماندند.



بررسي اين پيش نويس درباره توانمندي هاي هسته اي و تهديد اين رژيم كه 15 كشور عربي با حمايت ايران ارائه كرده بودند به سبب مخالفتهاي آمريكا،اروپايي ها و كانادا به زمان نامعلومي موكول شد.



45 كشور به ويژه كشورهاي غربي از پيشنهاد به تاخير افتادن بررسي اين پيش نويس حمايت كردند، در حالي كه 29 كشور با آن مخالفت كردند و 19 كشور هم راي ممتنع دادند.



فنلاند كه رئيس دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، درتوجيه تمايل خود براي به تاخيرافتادن بررسي پيش نويس قطعنامه كشورهاي عربي بر ضد اسرائيل، آن را به سياسي شدن مناقشات و گفتگوها و مخالفت آن با اصل توافقي كه در آژانس بين المللي انرژي اتمي بر آن تكيه شده است، نسبت داد.



سفير آفريقاي جنوبي كه رياست جلسه شب گذشته را برعهده داشت، اظهار داشت : ما با وجود تلاشهاي طرفهاي زيادي نتوانستيم به راه حلي دست پيدا كنيم.



كشورهاي عربي كه چنين پيش نويسي را از سال 1992 دردستور كار آژانس قرار نداده بودند، اعلام كردند كه تجاوز اخير اسرائيل به لبنان، آنها را به سمت ارائه اين پيش نويس سوق داده است.



پيش نويس اين قطعنامه خواستار پيوستن اسرائيل به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي به منظور عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاحهاي هسته اي شده است.



اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي كه رسما به داشتن سلاحهاي هسته اي اعتراف نمي كند، به گفته كارشناسان بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد و تنها دولتي در خاورميانه به شمار مي رود كه همچنان از پيوستن به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي(ان پي تي) طفره مي رود.



ابتكار كشورهاي عربي، كشورهاي غربي را درتنگنا قرار داده است. زيرا غربي ها، آژانس بين المللي را براي محكوم كردن برنامه هسته اي صلح آميز ايران تحت فشار قرار داده اند، اما حاضر نيستند حتي از برنامه هسته اي خطرناك اسرائيل انتقادي صورت گيرد.



سوريه كه يكي از بانيان اصلي تهيه پيش نويس قطعنامه بر ضد اسرائيل بود، به تاخير افتادن بررسي اين مسئله را تعجب برانگيز و آن را نشان دهنده سياست يك بام و دوهوا در زمينه هسته اي توصيف كرد.



آخرين قطعنامه اي كه در آژانس بين المللي انرژي اتمي، اسرائيل را به سبب برنامه هسته اي خطرناك ونظامي اش محكوم كرد، در سال 1991 از سوي كشورهاي عربي ارائه شده بود . از آن زمان تاكنون كشورهاي عربي تهديد به ارائه پيش نويس قطعنامه اي بر ضد اسرائيل مي كردند، اما در پي حمايت اين رژيم از پيشنهاد مصر براي ايجاد منطقه عاري ازسلاحهاي هسته اي از اين مسئله منصرف شدند.



سفير آمريكا در آژانس، متوسل شدن به راي گيري براي محكوم كردن رژيم صهيونيستي را پايان تاسف برانگيز پنجاهمين دوره سالانه مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي قلمداد كرد. مجمع عمومي آژانس 141 عضو دارد.