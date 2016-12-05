به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین همایش ملی سبک زندگی عصر امروز دوشنبه ۱۵ آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و استاندار تهران و همچنین جمعی از مسئولان فرهنگی در هتل انقلاب در تهران برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری در سخنانی این همایش را لبیکی به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع سبک زندگی ایرانی- اسلامی و احترام به کلام ایشان که این مسئله را با عنوان موضوعی مهم در جامعه ایران مطرح کرده اند، توصیف و از دست اندرکاران برگزاری همایش یاد شده، قدردانی کرد.

وی همچنین مشارکت چهره های اندیشمند و فرهیخته را در این همایش آغازی به سمتی برای اقدام و عمل و حرکت به سمت اصلاح سبک زندگی ارزیابی کرد و گفت: ما هم مسئولیت داریم و هم رسالت و مکلفیم که در این مسیر قدم برداریم اگر در این خصوص تلاش نکنیم، ماخذه خواهیم شد. ما نمی توانیم نسبت به سبک زندگی جوانانمان بی تفاوت باشیم هم مسئولیت حقوقی داریم و هم مسئولیت شرعی.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه از دبیر شورای فرهنگ عمومی خواست که این همایش را به صورت هم اندیشی های کاربردی و کارگاه های آموزشی در استان ها هم برگزار کند و با اشاره به نقش مهم نهادها و ارگان هایی مانند صدا و سیما، روحانیت، دانشگاه، خانواده، نخبگان و اصحاب رسانه اصلاح سبک زندگی مردم یادآور شد: با یک همایش به نام سبک زندگی، کار تمام نمی شود بلکه آغاز می شود و این همایش هم یک هم اندیشی برای آغاز یک حرکت جدی بود.

صالحی امیری با ابراز امیدواری نسبت به تدوین برنامه ای برای برگزاری هم اندیشی های استانی سبک زندگی تا یک هفته آینده تاکید کرد: همه استان ها باید همایش هم اندیشی سبک زندگی ایرانی- اسلامی را با هدف تحقق استراتژیک منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، در دستور کار قرار دهند. حتی اگر در سطح شهرستان ها هم این ظرفیت وجود دارد، لازم است در این شهرستان ها هم این هم اندیشی ها برگزار شود.

در این آیین همچنین حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شاه‌مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سخنانی برگزاری این همایش را دست مایه ای برای اقدامات و برنامه ریزی های آینده در حوزه سبک زندگی عنوان کرد و گفت: نگاه مسئولانه و اخلاقی به این موضوع خود از مصادیق سبک زندگی اسلامی- ایرانی است و ضرورت دارد که مسائل طرح شده در سخنرانی ها، مقالات و کارگروه های تخصصی که توسط کارشناسان دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی استخراج و دسته بندی و قابل استفاده خواهد شد، برای تمامی شرکت کنندگان ارسال شود تا از آن بهره بگیرند.

وی آشنایی مسئولان با معضلات و همچنین روش های حل مسئله را در حوزه سبک زندگی از اهداف برگزاری همایش یاد شده خواند و گفت: این آیین اختتامیه، پایان کار نیست بلکه آغازی است با قدرت بیشتر و بر اساس نگرشی جدیدتر، موثرتر و کارآمدتر.

شاه مرادی از وزرای فعلی و پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در مساعدتشان برای برگزاری این همایش دو روزه و همچنین از حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای کشور و ورزش و جوانان و همچنین رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در این همایش قدردانی کرد.

در پایان این همایش از فعالین نخستین دوره همایش ملی سبک زندگی با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.