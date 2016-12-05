تجویز انسولین های قلمی بیماران دیابتی بر عهده پزشکان متخصص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر حنان حاج محمودی گفت: در راستای مدیریت منابع و بهینه سازی هزینه های دارویی، سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس نتایج بررسی گزارشات هزینه ای و سوابق مصرف داروی بیمه شدگان تعدادی از داروهای پر هزینه و پرمصرف را از تاریخ ۱‏/۹‏/۹۵ مشمول تشکیل پرونده (کنترل مدارک بیماری و ثبت در پرونده بیمه شده توسط نمایندگان بیمه) نمود که داروهای انسولین های قلمی نیز شامل این داروها اشت.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی این سازمان یادآور شد: از آنجا که شواهد متعددی از درمان بیماران دیابتی با انسولین قلمی بدون اندیکاسیون مشاهده شده و نیز موارد متعدد سوء استفاده از این دارو در سطح کشور به علت قیمت بالای آن وجود دارد که بعضاً پزشکان عمومی برای بیماران غیر دیابتی انسولین قلمی را تجویز کرده اند، همچنین با توجه به اهمیت و حساسیت تعیین میزان مصرف انسولین های قلمی بر حسب شدت بیماری، به منظور جلوگیری از بروز عوارض ناشی از عدم تنظیم دوز انسولین و تجویز غیر ضروری آن که هزینه های زیادی برای سازمانهای بیمه گر به همراه دارد، شروع مصرف و کنترل دوز در فواصل هر ۶ ماه یکبار، بر عهده پزشکان متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد است که با بررسی آزمایشات بیماران، پزشکان عمومی می توانند در این فواصل زمانی نسبت به تجویز دارو و ارائه خدمت به بیماران دیابتی اقدام کنند.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران برنامه های مدونی برای شناسایی بیماران دیابتی در مراکز تحت پوشش پزشک خانواده، نشان دار کردن و تشکیل پرونده برای آنان انجام داده و نیز برنامه های پرداخت مبتنی بر سرانه وزن دهی شده، سطح بندی خدمات قابل ارائه به آنها به تفکیک پزشکان عمومی و متخصص و تهیه گایدلاین را در دست اقدام دارد.

حاج محمودی خاطرنشان کرد: در خصوص مدیریت درمان بیماران دیابتی با رعایت گایدلاین توسط پزشکان عمومی دوره دیده شاغل در درمانگاه های دیابت تمهیداتی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران در حال اتخاذ و تصمیم گیری است .