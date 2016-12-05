۶۸ میلیارد تومان در بافت های ناکارآمد شهری خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری بعد از ظهر دوشنبه در ستادبازآفرینی شهری استان با اشاره به شناسایی ۸۷۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری در شهر بیرجند، اظهار کرد: از این میزان ۲۲۵ هکتار سکونتگاه های غیر رسمی، ۲۳۰ هکتار اراضی نابسامان و ۴۴ هکتار نیز بافت تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه حدود یک چهارم مساحت شهر بیرجند جزء بافت های ناکارآمد شهری است، بیان کرد: علاوه بر این هفت شهر استان دارای بافت های فرسوده و تاریخی هستند که جزء برنامه های هدف ستاد بازآفرینی قرار گرفته اند.

شناسایی ۱۲۷۱ هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، مساحت این شهرها را هفت هزار و ۸۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان یک هزار و ۲۷۱ هکتار محلات هدف طرح بازآفرینی شهری هستند.

جعفری با اشاره به اقدامات انجام شده در ستاد بازآفرینی شهری استان طی ۹ ماه گذشته، عنوان داشت: افتتاح پروژه خانه محله، برگزاری مستمر جلسات ستاد در شهرستان ها، برگزاری همایش توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و آغاز فاز دو طرح نوسازی بافت تاریخی چهار درخت از جمله این اقدامات بوده اند.

وی با بیان اینکه در مجموع طی سال جاری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان در بافت های نارکارآمد شهری استان هزینه شده است، افزود: از این میزان ۷۱ درصد توسط دستگاه ها و ۲۹ درصد نیز اعتبارات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بوده است.

احداث سه پایگاه سلامت در بافت های ناکارآمد شهری بیرجند

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت مرکز بهداشت برای ایجاد پایگاه های سلامت از راه و شهرسازی ۵۰ قطعه زمین درخواست کرده است، بیان داشت: از این تعداد سه پایگاه در محلات هدف طرح بازآفرینی شهری بیرجند بوده که احداث خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه امسال حدود سه میلیارد تومان پروژه در محلات هدف بیرجند تعریف شده است، ادامه داد: علاوه بر این شهردای برای رونق ساخت و ساز در این محلات مشوق هایی را در نظر گرفته است.