به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه تفسیر قرآن در دانشگاه پیام نور لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه نظام هماهنگ در عالم هستی نشانه ای از مبدا واحد است اظهار داشت: مدیریت نیز همیشه باید یکی باشد و تعدد مدیریت موجب اختلاف و از هم پاشیدگی است.

ولی فقیه فصل الخطاب است

وی با بیان اینکه یک مجموعه وقتی می تواند موفق بوده و ثمر دهی داشته باشد که از یک مدیریت فرمان بگیرد عنوان کرد: مقصود از مدیریت کسی است که فرمان می دهد و البته این امر منافاتی با مسئله مشورت ندارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مشورت برای این بوده که مجموعه ای عقل و درایت خود را در کنار هم قرار دهند و از مجموع خرد هماهنگ نتیجه بیرون آید گفت: قرآن به پیامبر می فرماید که با مسلمانان مشورت کن اما وقتی که تصمیم گرفتی با قاطعیت و توکل بر خداوند به آن عمل کن.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه رمز موفقیت مدیر در شریک قرار دادن عقل های دیگری است گفت: همچنین شوراهایی که تصمیم گیر آن یک نفر نیست موفق نیستند.

وی با بیان اینکه همچنین موضوع شورای رهبری این موضوع شده بوده که رهبری باید یک نفر باشد و یا اینکه شورایی باشد گفت: حکومت و نظام یک مجموعه بوده و نظام نیاز به یک مدیر نیاز دارد و از این رو در نظام اسلامی یک نفر حاکم است و آن هم ولی فقیه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ولی فقیه فصل الخطاب است گفت: ولی فقیه نیز مجمع های مشورتی نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد.

مقابل بدعهدی آمریکا مسئولان یک صدا باشند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولایت فقیه برخواسته از اسلام ناب است چرا که بر گرفته از آیه شریفه قرآن است گفت: آیات زیادی در قرآن بر موضوع رهبری دلالت دارند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیر در نظام اسلامی یک نفر است اما این یک نفر از همه مشورت می گیرد گفت: این امر نیز رمز موفقیت بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه به طور مثال در پیشرفت های هسته ای همه مسئولان هماهنگ بودند بیان داشت: امروز نیز در مقابل نقض برجام همه باید هماهنگ باشند چرا که مقام معظم رهبری نیز فرمودند که آمریکا با تمدید 10 ساله تحریم ها نقض برجام کرده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم که موفق باشیم مملکت شامل رئیس جمهور، قوخ قضائیه، مدیران و ... باید یک صدا باشند گفت: امروز در مقابل بدعهدی آمریکا همه باید یک صدا باشیم و از ولی فقیه تبعیت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی همه مسئولان در تبعیت از ولایت و ایستادگی در برابر آمریکا است تصریح کرد: امروز آمریکا از جمله نقض برجام مقام معظم رهبری به اضطراب و وحشت افتاده است و در این راستا باید مسئولان نظام هماهنگ بوده و از مقام معظم رهبری در این رابطه تبعیت کنند.