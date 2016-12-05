پیشرفت ۶۵ درصدی ساخت بیمارستان قرچک رضایت بخش بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی معاون استاندار تهران و رئیس سازمان برنامه و بودجه این استان پیش از ظهر دوشنبه از روند اجرای پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک بازدید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در این بازدید ضمن اطلاع از آخرین وضعیت پروژه، بر تسریع در تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک تأکید کرد.

ترکی با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی ساخت بیمارستان قرچک متذکر شد: پیشرفت بیش از ۶۵ درصدی ساخت بیمارستان در قرچک رضایت بخش بوده و این امر نشان دهنده وحدت مسئولان قرچکی است.

مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی در شهرستان قرچک یک ضرورت است و بیمارستان ۹۴ تختخوابی این شهرستان می تواند خدمت بزرگی در این زمینه محسوب شود.

وی افزود: ساخت بیمارستان و توسعه امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان قرچک یکی از نیازهای مردم این منطقه محسوب شده و با جدیت دنبال خواهد شد.

مرسلپور ادامه داد: نظارت های جدی به صورت مداوم و مستمر از روند ساخت بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک صورت می پذیرد و پیمانکار پروژه نیز با تمام توان به فعالیت مشغول است.