سهم ۱۱ میلیارد تومانی رزن از اعتبارات طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رزن از پرداخت بیش از ۱۱میلیارد تومان در بحث حوزه سلامت از زمان اجرای این طرح به این شهرستان خبر داد و گفت: از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت هزینه پرداختی از جیب مردم کاهش چشم‌گیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان رزن ۳۰ واحد بهداشتی و درمانی بااعتباری بالغ‌بر ۸ میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در دست‌ساخت است، گفت: ۸۰ درصد اعتبار این واحدهای بهداشتی درمانی توسط وزارت بهداشت و ۲۰ درصد توسط استانداری تأمین‌شده است.

فرماندار رزن، تصریح کرد : با جذب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در راستای تکمیل درمانگاه درمان بستر قروه و دمق این دو درمانگاه در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی۳۰ واحد خانه بهداشت، درمانگاه شبانه‌روزی، مرکز آموزش بهورزان و انبار دارویی تا اواخر خردادماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.