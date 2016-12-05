۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

به همت حوزه هنری البرز انجام می‌شود:

حضور ۱۸ اثر از البرز در جشنواره فیلم کوتاه دینی«رویش»

کرج - مسئول دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز از حضور ۱۸ فیلم کوتاه داستانی و مستند ساخته هنرمندان البرزی در جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان البرز، محمدسجاد احسانفر با اعلام این خبر، اظهار کرد: ۱۲ فیلم از این آثار به تهیه کنندگی حوزه هنری و ما بقی با حمایت های مختلف این مجموعه در قالب حمایت های تجهیزاتی و مالی به این جشنواره ارسال شده اند.

وی افزود در این میان مستند «نبض شهر» به کارگردانی سید محمد حسینی، فیلم «برنده»به کارگردانی هادی کیان مهر، فیلم «نیاز» به کارگردانی راشین قهرمانی، فیلم «سیاسفید»به کارگردانی بهرام نوری گندم آباد آثاری هستند که در سال جاری به همت حوزه هنری استان البرز تولید شده اند.

احسانفر تأکید کرد: حوزه هنری البرز آمادگی دارد از تولید آثار تصویری و فیلم های کوتاه فیلمسازان جوان البرز حمایت کرده و تهیه کنندگی کامل آثار کوتاه و بلند را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم دینی «رویش» بیست و هفتم تا سی ام دی ماه مسال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

