به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ایجاد حساب ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضاییهای کاربری الکترونیکی برای خواهان، خوانده، وکلا و کارشناسان رسمی موجب تسریع در روند رسیدگی پرونده های قضایی و افزایش ابلاغ های واقعی و کاهش ابلاغ های قانونی است.

وی با بیان اینکه این طرح از اول مهر ماه سال جاری در استان شروع شده است و در اجرای این طرح طرفین و وکلای آنان از روند رسیدگی پرونده به صورت الکترونیکی اطلاع می یابند عنوان کرد:حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اطاله دادرسی و روان سازی روند رسیدگی پرونده ها را از جمله مزایای اجرای این طرح در استان است.

قاسمی از راه اندازی تعداد ۵۴ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در آذربایجان غربی تا پایان سال ۹۶ خبر داد و اظهارداشت:اطلاع رسانی سریع و جلب رضایت مردم و مسوولان قضایی از اهداف ایجاد دفاتر الکترونیکی است.

معان قضایی وبرنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: سه دفتر خدمات الکترونیکی از سال ۹۴ در استان راه اندازی شده که این تعداد به هشت مرکز ارتقا می یاید و بنا به نیاز هر شهرستان تعداد دفاتر در سراسر استان نیز قابل افزایش است.

قاسمی گفت: ثبت لایحه و اظهارنامه، ابلاغ‌های الکترونیکی، استعلام از نهادها و سازمانها و وضعیت ثبتی اسناد مالکیت، آخرین وضعیت لایحه‌ها و اظهارنامه‌ها و شکایات توسط کد رهگیری از طریق این دفاتر قابل پیگیری است.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این دفاتر از برخی سوء استفاده‌ها در پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند افزود: به سبب کمبود کادر اداری و مسایلی دیگر در بیشتر مواقع ابلاغها به دست افراد نمی‌رسد و این امر سبب بروز برخی مشکلات می‌شود و با راه اندازی این دفاتر این مشکلات رفع می‌شود.

قاسمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مراجعه‌کننده‌های این مجموعه از اطاله دادرسی رنج می‌برند یادآور شد: با راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیکی برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها اقدام می‌شود.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی با اعلام اینکه بیشترین جرم ها در استان، ایجاد ضرب و جرح سپس سرقت و سومین مورد تهدید است گفت: با راه اندازی دفاتر الکترونیکی، ثبت پرونده ها بدون دخالت و با هدف کاهش سوء استفاده، مردم میتوانند پرونده های خود را پیگیری کنند.