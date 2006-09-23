عمر اكثر خطوط انتقال نفت از 30 سال گذشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد محمود امام زاده امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت سوآپ نفت گفت : سوآپ نفت در كشور از سال 1375 دركشوربا متوسط روزانه 1300 بشكه در روز آغاز شد كه اين رقم در سال 77 به 4700 بشكه ، يك سال پس از آن به 8400 و در سال 79 نيز به 12 هزار و 500 بشكه رسيده است .

وي درباره روند رو به رشد سوآپ نفت گفت : در سال 82 با شروع بهره برداري از طرح خط لوله ميزان سوآپ نفت خام از كشورهاي آسياي ميانه به 71 هزار و 800 بشكه ، در سال 83 نيز به 79 هزار و 500 بشكه و در سال 84 نيز به 77 هزار بشكه رسيده است .

به گفته وي ، در5 ماهه اول سال جاري نيز روزانه 110 هزار و 549 بشكه نفت به طور ميانگين روزانه منتقل شده كه اين رقم به رو به افزايش است .

وي تصريح كرد : به منظور افزايش ميزان ظرفيت ها براي انتقال نفت خام تغييراتي در پالايشگاه تهران و تبريز ايجاد شده تا انواع نفت خام ها دريافت كند اما خط لوله 16 اينچي ساري - نكا قدرت انتقال 120 هزار بشكه نفت ، و خط لوله 32 اينچي نكا و ساري نيز تكميل شده و بالاي 230 هزار بشكه ظرفيت خواهد داشت كه بدين ترتيب در مواردي توان انتقال انتقال 370 هزار بشكه نفت را به صورت سوآپ خواهيم داشت .

وي تاكيد كرد : اما پروژه اي براي رساندن اين رقم به 500 هزار بشكه در روز طراحي شده است كه پيمانكار آن شركت ملي ومهندسي ساختمان نفت است .

مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت اضافه كرد : ظرفيت پالايشگاه تهران و تبريز نيز بيش از 320 هزار بشكه در روز نيست اما با توسعه پالايشگاه اراك ظرفيت فرآيند و ظرفيت سوآپ نفت افزايش مي يابد .

وي افزود : در همين راستا بايد طرح هايي براي بهبود زير ساخت ها ، تلمبه خانه و افزايش ظرفيت بنادر اجرا شود .

وي كل هزينه ها براي اجراي طرح افزايش ظرفيت سوآپ نفت را 360 ميليون دلار عنوان كرد و تاكيد كرد : بازگشت سرمايه اين پروژه ها از طريق درآمد سوآپ نفت خواهد بود كه با رسيدن ميزان سوآپ نفت به 250 هزار بشكه ميزان درآمد زايي از اين خط لوله 180 ميليون دلار خواهد بود .

وي درباره محدوديتهاي اين شركت در انتقال اخبار به رسانه ها گفت : متاسفانه درباره خبرهاي خط لوله انتقال نفت و فراورده به دليل بحران زا بودن با محدوديت هاي زيادي مواجه هستيم و نمي توانيم اخبار را بدهيم .

وي درباره اتفاق اخير در يكي از خط لوله ها گفت : چندي پيش يكي از شاهرگ هاي انتقال فراورده كه سه چهارم كل توليد بنزين را به عهده دارد پاره شد كه اگر خبر آن انعكاس مي يافت بحران بزرگي در كشور ايجاد مي شد ولي اين خط لوله در زمان كمي تعويض و مشكل حل شد .

امام زاده با تاكيد بر فرسوده بودن بعضي از خطول انتقال نفت و فراورده كشور گفت : بعضي از خطوط انتقال نفت و فراورده كشور با قدمتي30 تا 40 ساله فرسوده هستند برهمين اساس شبكه بسياري از اين شبكه ها بايد به صورت كلي و جزيي تعويض شوند .