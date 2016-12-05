به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری در مورد برگزاری دو دیدار تیم بزرگسالان و امید فوتسال ایران با تیم روسیه گفت: دیدار تیم امید با روسیه برای ما مهمتر از بازی تیم بزرگسالان است چرا که تیم امید در آینده برنامه های مهمتری پیش رو دارد. به همین خاطر ما از هفته های قبل نفرات را دعوت کردیم و خوشبختانه برابر روسیه نتیجه خوبی هم گرفتند.

وی افزود: ضمن اینکه این بازیکنان پشتوانه تیم بزرگسالان هستند و باید تدارکات بیشتری ببینند. تا آنجایی که اطلاع دارم تیم اوکراین هم به ایران خواهد آمد و بعد هم تیم عراق می آید تا با تیم زیر ۲۳ سال ایران بازی کند تا این تیم آماده شود.

افتخاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا حضور بانوان در سالن ها برای گرفتن میزبانی جام جهانی فراهم خواهد شد گفت: قرار است ما با دو وزارتخانه جلسه بگذاریم تا سوء‌تفاهمی که در این مورد بوجود آمده است به جمع بندی برسیم و پاسخ آنها را به فیفا بفرستیم. بعد از این مسئولان فیفا برای بازدید از اماکن می آیند که ممکن است ما در این بخش مشکلاتی داشته باشیم که باید تلاش کنیم وضعیت را بهتر کنیم.

وی در خصوص محرومیت مهدی رحمتی گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده است. صحبتش هست ولی چیزی که تایید شده باشد، به ما نرسیده است.

افتخاری در خصوص مشکلات مالی تیم فوتبال جوانان استقلال گفت: اعتراض جوانان به خاطر مشکلات مالی نیست. سرمربی تیم جوانان کارت مربیگری نداشت و هیات فوتبال هم مانع وی شد. برای همین سرمربی با کارت تدارکات روی نیمکت نشست که بازهم مانع شدند. برای همین ظرف یکی دو روز آینده سرمربی تیم جوانان را معرفی خواهیم کرد.

مدیرعامل استقلال درباره جانشین منصوری پورحیدری تاکید کرد: با وزیر ورزش صحبت کردم. قرار شد تا دو هفته آینده جانشین پورحیدری مشخص شود.

افتخاری درباره محرومیت محمد خرمگاه هم گفت: خرمگاه در این مسئله مظلوم واقع شد. کسی که باعث شد این اتفاقات رخ بدهد مربی صبا بود که از اول بازی تنش ایجاد کرد و بارها توسط نماینده فدراسیون به وی تذکر داده شد. فکر می کنم بعد از گزارش نماینده حقوقی ما رای برگردد و عوض شود.

مدیرعامل استقلال درباره اینکه گفته می شود استیو جونز مربی بدنساز استقلال قهر کرده است، گفت: جونز قهر نکرده و فقط به مرخصی رفته است.

افتخاری در خصوص اینکه استقلال چطور در این شرایط مالی به دنبال جذب بازیکنان دیگر از جمله پژمان منتظری است، تاکید کرد: علیرضا منصوریان فقط سجاد شهباززاده را خواسته است نه بازیکن دیگری. اصلا بحث پژمان منتظری نیست.

وی در پایان درباره اینکه کمیته اخلاق اعلام کرده بود در تیم بانوان استقلال بی اخلاقی روی داده بود و به همین علت این تیم منحل شده، گفت: من در جریان بی اخلاقی تیم بانوان نیستم. علت انحلال این بود که اعتبار و بودجه نداشتیم که ادامه بدهیم.