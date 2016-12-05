۲۲ هزار نفر در بخش جابجایی کالا و مسافر در کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جمیلی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پایانه بار رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمان استانی معدنی به شمار می رود شهرستانهای سیرجان و زرند با وجود معادن سنگآهن تناژ بالایی از حمل جادهای را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: با توجه به کالای صنعتی و کشاورزی در رفسنجان از جمله مس و پسته بخش عمدهای از مس از طریق خط ریلی حمل و نقل میشود.
وی ادامه داد: همین امر سبب شده رفسنجان بعد از سیرجان، کرمان و زرند در جایگاه چهارم حمل و نقل جادهای استان قرار داشته باشد.
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۹ میلیون تن کالا در استان کرمان جابجا می شود که بیش از ۱۶ میلیون آن مربوط به شمال استان است.
جمیلی در خصوص مشکل معاینه فنی خودروهای سنگین در رفسنجان نیز اظهار داشت: بحث معاینه فنی با توجه به اثرگذاری در ایمنی اهمیت زیادی دارد و دستورالعملی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در حال تدوین است که به محض ابلاغ اعطای مجوز مرکز معاینهفنی در رفسنجان این مشکل حل خواهد شد و راهاندازی آن از یکماه فراتر نمیرود.
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