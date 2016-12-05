روکش محور رفسنجان - زرند در سال جاری تکمیل انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل پایانه بار رفسنجان اظهار داشت: در شهرستان رفسنجان دو جاده پرسانحه و حادثه‌خیز وجود دارد که یکی جاده رفسنجان ـ زرند و دیگری جاده رفسنجان ـ نوق است.

وی افزود: جاده رفسنجان ـ زرند جاده ترانزیتی است که عمده کامیونهایی که می خواهند به سمت مشهد و سرخس بروند از این جاده عبور می کنند که بهسازی آن در دستور کار است.

وی گفت: پیشنهاد احداث باند دوم این جاده را دادیم که بهسازی مربوط به راهداری و باند دوم مربوط به راه و شهرسازی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته بخشی از روکش آسفالت محور رفسنجان – زرند انجام شد و امسال ادامه روکش در دستور کار است.

مقبلی در ادامه با اشاره به محور رفسنجان – نوق، اظهار کرد: مسیر رفسنجان نوق با مشخصات اولیه راه روستایی و عرض ۶.۵ متر یک مسیر کشاورزی به شمار می رود و روستاهای زیادی کنار جاده هستند و با توجه به ترافیک قابل ملاحظه‌ای که دارد گاهاً تصادفات زیادی در این جاده اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه بهسازی و تعریض و ارتقای مشخصات این محور را در دستور کار داریم، یادآور شد: طی سال‌های گذشته حدود ۸ کیلومتر از محور رفسنجان - نوق تعریض و باند دوم اجرا شد و برای ادامه کار باید منتظر اعتبارات استان باشیم چون جاده های شریانی نیست از منابع ملی نمی توان استفاده کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان به بخشی از جاده رفسنجان - کرمان از سمت کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته زیرسازی انجام شده بود که مناسب نبود و احساس کردیم هرچه‌قدر آسفالت شود به دلیل ضعف زیرسازی تخریب می‌شود.

مقبلی در این زمینه ادامه داد: با استفاده از روش جدید بازیافت جاده موجود را انجام دادیم و ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر از آسفالت جاده تراشیده و با قیر و سیمان تثبیت کردیم و روی بخش تثبیت‌شده آسفالت انجام شد که پنج‌سال ضمانت دارد.

وی بیان داشت: در بازدیدی که داشتیم مقرر شد برای ۱۰ کیلومتر باقیمانده که آن را با همان شیوه ادامه دهیم و در صورتی‌که اعتبارات برسد این کار انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان همچنین درباره ایمن سازی محور رفسنجان – نوق با توجه به وجود شترهای بلاصاحب در این محور گفت: وجود احشام سرگردان در کنار جاده ها بحثی است که قانون برای این موضوع راهکاری ندیده است و در حوزه کار ما نیست که جاده های روستایی را فنس کشی کنیم و این کار در آزادراه ها قابلیت اجرایی دارد.