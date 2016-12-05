۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

فرماندار شهرستان فردیس مطرح کرد:

لزوم تامین اعتبار برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در فردیس

فردیس - فرماندار شهرستان فردیس بر لزوم تامین اعتبار برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی بعدازظهر دوشنبه ضمن بازدید از مرکز فنی حرفه ایی شهرستان فردیس (زیبادشت)، بر ضرورت تامین اعتبار برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان تاکید کرد.

احدی ابراز امیدواری کرد؛ در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بتوانیم با جذب اعتبارات استانی گام های بلندی برداریم.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی وحرفه ای متولی امر تربیت نیروی کار ماهر و متخصص در بخش های مختلف است، گفت: تربیت نیروی انسانی و ماهر زمینه توسعه پایدار را در شهرستان تازه تاسیس فردیس فراهم می کند.

فرماندار شهرستان فردیس با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های کارآفرینی، گفت: آموزش های حوزه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است برای افزایش محصولات کشاورزی و بهره برداری ۱۰۰ درصدی از محصولات نیازمند فراگیری شیوه های مدرن هستیم.

احدی با تاکید بر ضرورت استفاده از روش های نوین آبیاری توسط کشاورزان فردیسی، گفت: آموزش های لازم در این حوزه می تواند از سوی اداره فنی و حرفه ای شهرستان به متقاضایان ارائه شود.

فرماندار شهرستان فردیس با اشاره به وجود ۵۳ حرفه آموزشی در اداره فنی و حرفه ای شهرستان، گفت: آموزش های رایگان در این مجموعه ارائه می شود کارآموزان می تواند تَشکل ها و تعاونی تخصصی را راه اندازی کنند.

احدی در پایان به فعالیت ۵۰۰ آموزشگاه غیردولتی در سطح شهرستان کرج اشاره کرد و گفت: بسیاری از مراکز آموزش دولتی فعالیت خود را متوقف کرده اند.

