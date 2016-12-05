به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی بعدازظهر دوشنبه ضمن بازدید از مرکز فنی حرفه ایی شهرستان فردیس (زیبادشت)، بر ضرورت تامین اعتبار برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان تاکید کرد.

احدی ابراز امیدواری کرد؛ در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بتوانیم با جذب اعتبارات استانی گام های بلندی برداریم.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی وحرفه ای متولی امر تربیت نیروی کار ماهر و متخصص در بخش های مختلف است، گفت: تربیت نیروی انسانی و ماهر زمینه توسعه پایدار را در شهرستان تازه تاسیس فردیس فراهم می کند.

فرماندار شهرستان فردیس با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های کارآفرینی، گفت: آموزش های حوزه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است برای افزایش محصولات کشاورزی و بهره برداری ۱۰۰ درصدی از محصولات نیازمند فراگیری شیوه های مدرن هستیم.

احدی با تاکید بر ضرورت استفاده از روش های نوین آبیاری توسط کشاورزان فردیسی، گفت: آموزش های لازم در این حوزه می تواند از سوی اداره فنی و حرفه ای شهرستان به متقاضایان ارائه شود.

فرماندار شهرستان فردیس با اشاره به وجود ۵۳ حرفه آموزشی در اداره فنی و حرفه ای شهرستان، گفت: آموزش های رایگان در این مجموعه ارائه می شود کارآموزان می تواند تَشکل ها و تعاونی تخصصی را راه اندازی کنند.

احدی در پایان به فعالیت ۵۰۰ آموزشگاه غیردولتی در سطح شهرستان کرج اشاره کرد و گفت: بسیاری از مراکز آموزش دولتی فعالیت خود را متوقف کرده اند.