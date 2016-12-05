به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدهاشم غیاثی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج شهرستانهای جهرم، فیروزآباد و قیر و کارزین که به میزبانی جهرم برگزار شد، گفت: وظیفه اصلی بسیج تربیت نیروهای طراز انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه فجر استان فارس با یادآوری هدفگذاری سازمان بسیج برای ارتقای معنویت در میان بسیجیان افزود: بسیجی با توجه به ماموریت حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی نمیتواند نسبت به هر آنچه پیرامونش میگذرد بیتفاوت باشد.
وی با اشاره به اینکه امید انقلاب و نظام به بسیج است، بیان کرد: چنانچه تعلل به خرج داده و گامی در پیشبرد اهداف والای نظام جمهوری اسلامی برنداریم مورد مواخذه قرار میگیریم.
سردارغیاثی با اشاره به تقویت زیرساختهای معنوی برای نسل امروز و نسلهای آینده توسط بسیج، تصریح کرد: بسیج مفتخر است که تأیید و رضایتمندی نائب امام عصر(عج) را دارد.
فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: امروز فضای جنگ نرم باید در جهت تقویت زیرساختهای معنوی بسیجیان قرار گرفته و محصول و خروج آن نیز مشاهده و لمس شود.
