وضعیت کمربندی های شیراز ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: ساخت و ساز در بعضی نقاط و اطراف شیراز غیراستاندارد و نامناسب است نه اصول شهرسازی در آن رعایت شده و نه فرهنگ شهرنشینی در ساخت آنها دیده شده به همین دلیل شاهد ترکیب نامناسب شهری هستیم.

وی ادامه داد: در شهر شیراز هر روز شاهد ساخت وساز غیرمجاز هستیم، بیشترین آسیب را به این شهر زده در این خصوص از شهرداری مناطق تقاضا دارم که نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را شدیداً بگیرند و در خصوص مشخص شدن حریم شهر اطلاع رسانی دقیق به اطلاع مردم رسانده شود چرا که اگر جلوی چنین اتفاقی را نگیرند و آگاهی لازم را به شهروندان ندهند کالبد شهر دچار ناهمسانی خواهد شد و فردا در بحث خدمات رسانی و تهیه طرح دچار مشکل خواهدشد

عضوشورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با توجه به نزدیک شده به پایان سال و از آنجایی که شیراز یکی از شهرهای است که بیشترین مهمانان و مسافران را در ایام نوروز دارد از شهردار تقاضا دارم که به پروژه های نیمه تمام توجه خاصی داشته باشند که هر چه سریعتر پروژه ها آماده بهربرداری شوند.

راستگو ادامه داد: شیراز یکی از شهرهای با جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی و یکی از مناطق مهم مقصد گردشگری داخلی و خارجی است و هر ساله در تمام فصول میزبان جمع کثیری از گردشگران است. همچنین این شهر گذرگاه جنوب کشور می باشد و مسافران و از همه شهرهای ایران از این شهر عبور می کنند بنابراین جاده ها و معابر آن در تمام مدت سال دارای حجم ترافیکی بالایی می باشند.

وی افزود: لیکن وضعیت کمربندی مناسبی ندارد که متاسفانه هرسال شاهد حوادث ناگواری در کمرندی هستیم که مشکلاتی از جمله نبود شانه چاده ،روکش آسفالت نامناسب، نبود علائم هشدار دهنده، نبود فصای سبز مناسب در اطراف کمربندی و تعیین و تکلیف نکردن زمینها و املاک مالکین در اطراف کمربندی که در اینجا از تمام نهادهای که می توانند کمک کنند تقاضا دارم که به هرنحوی که می توانند انجام وظیفه کنند.

