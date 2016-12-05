به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در یک برنامه تلوزیونی در واکنش به اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون املاک نجومی گفت: عنوان املاک نجومی عنوان غیرمنصفانه‌ای است. درباره داوری آقای توکلی باید بگویم که ایشان گفته بودند از آن ۱۸۰ اسم فقط ۱۱۰ نام اقدام به خریداری کرده بودند و خودشان هم معتقد بودند که هیچ کدام از اعضای شورای شهر از آن املاک خریداری و استفاده نکرده بودند.

وی افزود: برای خانه ای که ۱۸۰ میلیون بوده ۳۰ میلیون تخفیف دادند و با آن قیمت تخفیفی داده شد به خاطر اینکه افراد آن تعاونی بضاعت خرید آن املاک را نداشتند ، برای همین به آنها این تخفیف داده شد. درکل به نظرم این تخفیف ها نباید اینقدر حاشیه ساز می شد برای اینکه خیلی از افراد آن تعاونی ها بضاعت خرید نداشتند برای همین روی آن قیمت نهایی به آنها تخفیف داده شد.

چمران همچنین اعلام کرد: از تخفیف‌های شهرداری برای خرید این املاک استفاده نکرده ام.

وی گفت: من از تخفیف املاک میلیاردی شهرداری استفاده نکردم و هیچ ملکی دریافت نکردم و حتی برای دریافت حق‌ جلسه‌ام هم با اکراه به شورا رفتم و آن را دریافت کردم. من خودم سالیان قبل معماری انجام میدادم و خیلی ساختمان های بلند مرتبه معماری کرده بودم.

یک خانه وقفی در انتهای پاسداران دارم

چمران همچنین برای اولین بار در رسانه ملی از دارایی های خود گفت و اعلام کرد: قبلاً یک خانه ٩٦ متری داشتم که بعد از آنکه بچه ها بزرگ شدند و ازدواج کردند صاحب یک آپارتمان ١٥٠ متری در انتهای پاسداران شدم که هنوز سند هم ندارد و وقفی است و کسی هم آن را نمی‌خرد!

او درباره میزان دریافتی ماهانه‌اش از شورای شهر هم گفت: ماهیانه ٥ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان حقوق اعضای شورای شهر است که برای ٧٠ ساعت کار در ماه به ما داده می‌شود.