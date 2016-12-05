برنامه های اجرایی محلات منطقه ۲۰تهران با پیشرفت ۸۲درصدی روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی در جمع معاونین و مدیران ارشد منطقه ۲۰ تهران اظهار داشت: بهسازی و توسعه شهر براساس برنامه اجرایی محلات پیش می‌رود که چگونگی روند اجرای آن به صورت مستمر بررسی و ارزیابی شده و در حال حاضر برنامه های اقدام شده و در دست اقدام آن ۸۲ درصد پیشرفت داشته است.

صفوی با اشاره به اینکه این برنامه به عنوان سند اجرایی در مقیاس محلی تدوین شده و برنامه کاری هر محله را برای یک سال معین کرده است، افزود: با اجرای این برنامه بخش عمده‌ای از نیازهای عمومی، عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی و فرهنگی محلات بررسی و برطرف شده است.

وی افزود: با توجه به شناخت شورایاران از محلات و به منظور رفع نیازمندی های شهروندان، فعالیت‌ها و برنامه‌های محلی براساس درخواست و نظر شورایاران و معتمدان تدوین شده است.

صفوی به اهمیت نقش معتمدان محلی اشاره کرد و ادامه داد: بازدید های میدانی شهرداران نواحی هفتگانه منطقه ۲۰ با حضور شورایاران انجام می شود تا این فعالان اجتماعی در جریان چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های شهری در محلات باشند.

وی در ادامه به بررسی روند اجرای طرح معابر منتخب نیز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی طرح معبر نمونه در بلوار امام حسین(ع) با اجرای فعالیت های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری در حال انجام است و ساماندهی رفیوژ این معبر منتخب در دستور کار قرار دارد.