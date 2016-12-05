مهلت سه ماهه فرماندار بشرویه به مدیران برای مناسب سازی ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه عصر دوشنبه در کمیته مناسب سازی این شهرستان اظهارکرد: وظیفه همه ماست تا در جهت مناسب سازی ادارات خود برای رفاه حال معلولان و دسترسی آسان آنها هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در سطح شهر نیز سدمعبرها بایستی جمع آوری شود که برای اجرای این امر ابتدا اطلاع رسانی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت باید صورت گیرد و سپس درصورت عدم جمع آوری سدمعبرها شهرداری با همکاری نیروی انتظامی برخورد جدی داشته باشد.

زمان زاده همچنین گفت: از پارک خودروهای تمامی افراد غیرمعلول در پیاده روها نیز باید جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان بشرویه بیان کرد: تمامی ادارات بایستی ظرف دو الی سه ماه آینده اقدامات لازم را در خصوص مناسب سازی اداره خود انجام داده و نتیجه اقداماتشان را به بهزیستی اعلام کنند.

وی همچنین از بانک ها نیز خواست تا با ایجاد رمپ و... مناسب سازی لازم را برای عبور و مرور راحت معلولین فراهم نمایند.

حسین قلی پور رئیس بهزیستی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه به ارائه وضعیت مناسب سازی ادارات و شهر پرداخت.

وی افزود: خوشبختانه بحث مناسب سازی در پارک ها و معابر نوساز تا حدودی رعایت شده است.

قلی پور بیان کرد: مناسب سازی وظیفه اصلی تمامی ماست چرا که حتی در آیات و روایات به این اشاره شده است که باید موانع را از پیش پای مومنین برداریم.

رئیس بهزیستی شهرستان بشرویه گفت: در حال حاضر 25 درصد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که نیازمند مناسب سازی در شهر هستند و این افراد تنها معلولین نمی باشند بلکه شامل افراد سالمند، زنان باردار و... نیز می شوند و از این میزان شاید تنها 10 درصد معلولین باشند.

قلی پور بیان اظهار داشت: برای مناسب سازی در ادارات نیاز به اعتبارات تملک دارایی نیست و با کمترین اعتبار می توان حداقل ها را برای مناسب سازی فراهم کرد.

وی گفت: امید است در آینده ای نه چندان دور بشرویه به شهری بدون مانع تبدیل شود.