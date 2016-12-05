امریکا زنجیر پاره کرده است/ مذاکره برد - برد با شیطان توجیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دانشجو یک رسانه است و جایگاه دانشجویان در جهان به خصوص در ایران یک جایگاه بسیار بالا و ویژه‌ای است که باید به آن افتخار کرد.

وی بیان داشت: واقعه تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت ناب دانشجویی بود چراکه خود جریان اشغال لانه یک رسانه کامل بود که دنیا را متحول کرد و نگاه مردم را نسبت به جنایات آمریکا تعمیق بخشید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانشجو باید در حوزه رسانه فعال و تأثیرگذار باشد، ادامه داد: امروز در حوزه رسانه، فضای مجازی حرف اول را می‌زند و در حال حاضر بنده دو سال است که در این حوزه فعال هستم، مشاهده می‌کنیم که هر چه زمان به جلوتر می‌رود، توان این فضا بیشتر می‌شود که این فضا را دیگران مدیریت می‌کنند.

ضرغامی اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی و رسانه، فناوری خودش را به محتوا تحمیل کرده و آن‌قدر فناوری سریع آمده است که در حال حاضر نخبگان و اندیشمندان نمی‌توانند آن را پرچم‌داری کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه در اختیار آحاد انسان‌ها است، اظهار کرد: هرکسی می‌تواند با یک تصمیم‌گیری حرفی در فضای مجازی بزند که همه مردم آن را بفهمند؛ کارهای دانشجویی در فضای سایبری می‌تواند بسیار در این عرصه تأثیر داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: اگر دانشجویان در کنار هم جمع شوند و در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، بسیار می‌تواند در مدیریت فضای مجازی نقش داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر این تشکل‌های دانشجویی به درستی بتوانند جامعه را رصد کنند، کمپین راه بیندازند، می‌توانند فوق‌العاده در جامعه تأثیرگذار باشند.

ضرغامی گفت: مقداری نوآوری، خلاقیت و مسأله‌یابی درست می‌تواند جنبش‌های دانشجویی را ارتقا دهد و دانشجو می‌تواند یک هشدار خوب برای مسائل جامعه باشد.

انتخابات ۹۶ پر شور خواهد بود

وی با بیان اینکه کانال‌های تلگرامی با ابعاد کمی و کیفی بالا، عضوهای زیادی جذب کرده‌اند، اضافه کرد: اشکال در نظام مدیریتی کشور مانند وزارت ارشاد است چراکه روزنامه‌ای که یک هزار تیراژ دارد و برای انتشار نشریه باید هفت‌خوان را طی کند تا بتواند این نشریه‌ها را به دست مردم برساند، اما برای یک سایت در فضای مجازی که تعداد آن ها از ۱۰۰ هزار عبور کرده، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: نباید بگذاریم این قارچ‌ها و علف‌های هرز که در فضاهای مجازی وجود دارند ذهن جوانان ما را از بین ببرند و فضای مجازی مربوط به جوانان است، دانشجو به خاطر سنش می‌تواند مسؤولیت فضای مجازی را بر عهده گیرند.

وی گفت: برخلاف نظرات بعضی از اقشار، یکی از پرشورترین انتخابات جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ۹۶ خواهد بود که سطح بصیرت مردم در این مراسم چشمگیر خواهد بود.

ضرغامی در بخش دیگری از سخنان خود به برجام نیز گریزی زد و افزود: برجام چهره واقعی آمریکا را آشکار کرد و از همین رو من نیز مانند آقای روحانی اعتقاد دارم بر جام را خدا آورد.

وی با اشاره به اینکه مذاکره برد - برد با شیطان توجیهی نمی تواند داشته باشد و آمریکا مانند یک حیوان وحشی زنجیر پاره کرده است، گفت: امریکایی ها به حقوق بشر توجهی ندارند و این مسئله را می توان از اتفاقات روزهای پایانی ریاست جمهوری اوباما به خوبی متوجه شد.