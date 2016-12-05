همایش«اهل البیت وعرفان شیعی»به میزبانی دانشگاه شیرازبرگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش بین المللی اهل البیت (ع)و عرفان شیعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اکنون جامعه دچار خلاء معنوی و عقلی شده و جای عقلانیت و معنویت در جامعه خالی است.

حجت الاسلام قاسم کاکایی تصریح کرد: ایمان بر پایه عقلانیت بنا نهاده شده و باید به چیزی باور داشته باشیم که صحیح باشد اما تفکری که اندیشه های جوانان را به اسارت در آورده، پیروی از علاقه نفس است.

دبیر همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی گفت: این همایش در همین راستا برگزار می شود و «عقلانیت و معنویت با تاکید بر آموزه های امام رضا (ع)» به عنوان شعار این همایش محسوب می شود.

حجت الاسلام کاکایی از برگزاری این همایش دو روزه در ۲۲ و ۲۳ آذر ماه خبر داد و گفت: تمامی علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند از ساعت ۸ و نیم صبح ۲۲ آذرماه در تالار علامه جعفری، واقع در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز مهمان ما باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که ثمره این همایش در پژوهش های اساتید و دانشجویان مشاهده شود و تنها بر روی کاغذ نقش نبندد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی با پیام آیت الله جوادی آملی آغاز به کار خواهد کرد و صاحب نظران فلسفه و عرفان در ایران اسلامی افکار خود را با هم ضرب خواهند کرد.

در این همایش ۲۵۰ مقاله فرصت حضور یافته اند و ۸۰ مقاله برگزیده شده اند که ۲۰ مقاله آن به صورت شفاهی خواهد بود.

مشخصات عرفان شیعی، تاثیر عرفان شیعی در تاریخ تمدن اسلامی، تجلی عرفان شیعی در مناجات های پیشوایان شیعه، رابطه عرفان شیعی و فلسفه، تفاوت عرفان عملی و نظری در سیره اهل البیت برخی از محور های مهم این همایش هستند.

این همایش با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی امام رضا (ع)، انجمن علمی عرفان اسلامی، انجمن حکمت اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه شیراز برگزار می شود.

قسمت بین المللی همایش بین المللی اهل البیت و عرفان شیعی در کنار گنبد طلایی امام رضا (ع)، در دانشگاه فردوسی در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

عقلانیت از دیدگاه اهل البیت (ع)، معنویت از دیدگاه اهل البیت (ع) و اخلاق از دیدگاه اهل البیت (ع) از سایر بخش های پژوهشی جشنواره امام رضا (ع) هستند که به ترتیب در دانشگاه های تهران، اصفهان و علامه طباطبایی هر ساله برگزار می شوند.