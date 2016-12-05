دعوت هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در تهران به وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، مدیر کل امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، با دعوت از «گری لوئیس» هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نسبت به برخی اظهارات غیر متعارف و مداخله جویانه نامبرده اعتراض کرده و یادآوری کرد که دفاتر سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد، تنها می بایست حول وظایف تخصصی خود فعالیت کند.

لوئیس در این دیدار اطمینان داد که دفاتر سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران تنها بر فعالیت های تخصصی و توسعه ای متمرکز بوده و در هماهنگی کامل با نهادهای ذی ربط ایرانی فعالیت خواهند کرد.