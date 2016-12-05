توسعه آموزش مهارتی متناسب با اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فنی و حرفهای بوشهر، احمد لیراوی در نشست با سرپرست و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گناوه گفت: توسعه همگام آموزشهای مهارتی و امکانات و ابزار فناورانه نیاز کشور است و این توسعه هماهنگ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد و پیشرفت اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: توسعه آموزشهای مهارتی در کشور با هدف تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی نیاز ضروری است که باید در ابعاد مختلف به آن توجه داشت.
معاون آموزش پژوهش و برنامهریزی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای بوشهر با اشاره به لزوم توسعه مهارت و فناوری در بین آحاد جامعه تاکید کرد: عملیاتی شدن این مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر شایانی دارد.
لیراوی اظهار کرد: توسعه بدون آموزشهای مهارتی مفهومی ندارد و یکی از ضرورتها و الزامات توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به ارتقای فرهنگ مهارت آموزی است.
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