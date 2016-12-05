اجرای طرح پرونده های الکترونیکی در تامین اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی خراسان جنوبی مجید درویشی در جلسه هم اندیشی جامعه کارگری استان گفت: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی در چند شعبه تهران در حال اجراست که بعد از بررسی ایرادها و رفع آن در خراسان جنوبی نیز اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه با این کار قدم بزرگی در حوزه ارائه خدمات الکترونیک برداشته خواهد شد، گفت: در اجرای این طرح تمام اطلاعات فرد اعم از هویتی تا پایان آخرین خدماتی که از سازمان دریافت کرده است در سامانه ثبت می شود و فرد از طریق سیستم های الکترونیک خدمات دریافت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: خدمات سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته بیشتر به صورت کاغذی و دستی ارائه می شد که افراد تحت پوشش با مشکلاتی در این زمینه مواجه می شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با هدف گذاری خدمات الکترونیکی خدمات بهتر، به روز تر و بدون واسطه انجام می شود و جامعه هدف می توانند حتی در منزل از خدمات این نهاد بهره مند شوند.

درویشی یادآور شد: تخصیص شماره بیمه ملی به عنوان یکی دیگر از خدمات الکترونیک این سازمان بعد از یزد به عنوان استان پایلوت برای نخستین بار در کشور در این استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح در سه مرحله کارگران، مستمری بگیران و کارفرمایان قابل اجراست.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی صدور کارت الکترونیک به جای دفترچه های بیمه تامین اجتماعی را از دیگر خدمات الکترونیک ذکر کرد و افزود: هفته گذشته نخستین جلسه اجرایی این طرح در تهران برگزار شد و پنج استان به صورت آزمایشی تعیین شدند.

درویشی بیان کرد: در حال حاضر ١١٠ هزار نفر بیمه شده اصلی و ١٣ هزار و ٢٣٠ نفر مستمری بگیر اصلی از خدمات این اداره کل در استان بهره مند هستند.

وی ادامه داد: با احتساب افراد تبعی ٣٣٤ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این رقم تکالیف ما را در ارائه خدمات بیمه ای به جامعه هدف سخت تر می کند.