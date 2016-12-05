برخی تمایل به ایجاد جامعه ای تک صدا دارند

به گزراش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درباره چرایی لغو ۳ سخنرانی‌اش در مشهد، از سوی عوامل دولتی، مطالبی را مطرح کرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:



لغو سه سخنرانی اینجانب در مشهد مقدس از سوی عوامل دولتی، هیچ پیامی جز این ندارد که کسانی در این کشور، تمایل به ایجاد یک جامعه تک صدایی دارند.

دولت محترم از بیان کدام حقیقت در کلام این حقیر هراس دارد که تصمیم به خاموش کردن این صدا گرفته است؟

مبارزه با مفسدان و در میان گذاشتن فساد آنان با مردم و نخبگان چه ضرری را متوجه دولت می‌کند که دست به برخوردهایی این‌چنین می‌زند؟

این‌جانب به جد قائلم که فقر و تبعیض در این کشور ریشه‌ کن نخواهد شد مگر با کوتاه شدن دست فاسدان از مناصب و فرصت‌های کشور و با همه توانم این مسیر را ادامه خواهم داد.

دولت محترم اگر دغدغه اصلاح امور و بهبود وضع مردم را دارد، باید با این صدا همراه شود و بلکه بدون همراهی و همکاری و عزم دولت، این مهم تحقق‌یافتنی نیست. خاموش کردن صدای مبارزه با فساد توسط دولت، پیامی نیست که مردم را امیدوار و مفسدان را ناامید کند.