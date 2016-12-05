۱۷ تن برنج قاچاق در سرایان کشف شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی وطن دوست در تشریح این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با ورود کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ۱۷ تن و ۵۶۰ کیلوگرم برنج خارجی که فاقد هرگونه مجوز حمل و نقل و به صورت قاچاق حمل می‌شد کشف کردند.

سرهنگ وطن دوست تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را ۸۸۰ میلیون ریال بر آورد کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه همه جانبه با ایادی قاچاق کالا و ارز به شهروندان توصیه کرد در صورت هرگونه اطلاع از خرید و فروش و نگهداری کالای قاچاق توسط افراد سودجو مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.