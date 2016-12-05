۸ هزار تن دانه روغنی کلزا در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فتح الله زاده عصر دوشنبه در خاتمه کارگاه آموزشی یکروزه مرحله داشت کلزای هیبرید زمستانه فرانسویاز رشد ۱۰ برابری سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا در سال زراعی ۹۶- ۹۵ در سطح استان نسبت به سال گذشته خبرداد و افزود: پیش بینی می شود در شرایط مطلوب در حدود هشت هزار تن دانه روغنی کلزا در استان تولید شود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه کشت دانه‌های روغنی در استان بنا به تاکید مقام معظم رهبری اضافه کرد: برای سال زراعی ۹۶-۹۵ کشت دانه روغنی کلزا در سطح چهار هزار هکتار از سوی وزارت جهاد کشاورزی به استان ابلاغ شده بود که ۳۰۷۲ هکتار ازاراضی زراعی استان زیر کشت این محصول رفته است.

فتح اله زاده ادامه داد: با توجه به اهمیت کشت زراعت کلزا و همچنین برنامه وزارتخانه متبوع در خصوص توسعه کشت دانه های روغنی با محوریت کلزا، از آنجایی که یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش عملکرد در واحد سطح نوع رقم و سازگاری آن به منطقه است، براساس برنامه ابلاغی در خصوص معرفی ارقام جدید کلزا به کشاورزان، شناسایی مناسب ترین رقم در مناطق مختلف و بررسی سازگاری ارقام جدید وارداتی کلزا اجرا شده است.

وی با بیان اینکه کلزا یکی از محصولاتی است که می‌تواند در تناوب کشت با گندم برای ایجاد پایداری در تولید گندم استفاده شود و گیاهی مقاوم در مقابل کم‌آبی است عنوان کرد: وضعیت سبز مزارع در حال حاضر مطلوب می باشد و با توجه به رعایت تاریخ کشت پیش بینی می شود سرمازدگی در مزارع کلزا اتفاق نیافتند.

در ادامه این کارگاه آموزشی کارشناسانی از شرکت تکثیر بذر اورالیس فرانسه به سوالات حاضرین در خصوص مسائل فنی و یافته های تحقیقاتی جدید در زمینه بذور هیبرید زمستانه فرانسوی پاسخ دادند.

کلزا از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین است.