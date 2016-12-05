اقامه نماز موجب دوری از فساد و کاهش آسیب های اجتماعی می شود

حجت الاسلام عباس نظری در آستانه اجلاس نماز در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:درآستانه بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز در استان البرز، دومین اجلاس استانی نماز فردا سه شنبه با محور «نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی» ازساعت ۹ صبح در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: امسال در همه استانها از جمله قزوین یک پیش اجلاس پیش بینی شده که قبل از برگزاری اجلاس سراسری نسبت به برپایی آن اقدام می شود.

نظری یادآورشد:دراجرای منویات مقام مظعم رهبری درمقابله با پنج آسیب اجتماعی اقامه نماز یکی از تاثیر گذار ترین ابزارها و راهکارهاست که اگر خوب تبیین شود می تواند نتایج کاربردی مهمی داشته باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس آیه قرآنی اگر نماز واقعی اقامه شود می تواند فرد را از فحشا و منکر دور کند و به سلامت جامعه منجر شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: در اجلاسیه دوم از تجارب افراد در خصوص اقامه نماز و جذب افراد به این فریضه الهی استفاده خواهد شد و از کسانی که در یک سال گذشته در فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ نماز نقش موثری داشته اند نیز تقدیر می شود.

وی اضافه کرد: در این اجلاس تعداد ۲۰ نفر برتر و تلاشگر در عرصه اقامه نماز در استان مورد تجلیل و تقدیر قرار می گیرند.

حجت الاسلام نظری اظهارداشت:میهمانانی از ستاد اقامه نماز کشور، امام جمعه و استاندار قزوین هم در این نشست حضور دارند واستادتراشیون کارشناس رادیو معارف و استاد حوزه و دانشگاه درخصوص نقش آموزه های دینی در کاهش آسیب های اجتماعی سخنرانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: رونمایی از کتاب نماز و آثار رسیده از برنامه های اجلاسیه دوم نماز در قزوین است.

اجلاس نماز در فرهنگ سازی و تضمین سلامت معنوی جامعه موثر است

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در خصوص اهمیت اجلاس درترویج فرهنگ نماز اظهارداشت:محتوی اجلاس بسیار مهم است و اگر موضوعات در حوزه های علمی، تجربی و تخصصی برگزار شود ومباحث مهمی مورد توجه قرار گیرد تاثیرگذار خواهد بود.

نظری یادآورشد: اقامه نماز می تواند موجب تحکیم ایمان و اعقادات دینی و باورهای مذهبی افراد شده و به سلامت نفس افراد کمک کرده و به کاهش اسیب های اجتماعی منجر شود.

وی گفت: امیدواریم توجه به اقامه نماز فقط به اجلاس محدود و ختم نشود بلکه در همه شئون زندگی مورد عنایت همه گروه ها بویژه جوانان قرار گیرد تا نتیجه اش در زندگی دیده شود.

نظری اضافه کرد:برگزاری اجلاس نماز در استان قزوین آغاز راهی معنوی برای هدایت جامعه به سوی آموزه های دینی است.