دولت ايتاليا براي جلوگيري از ساخت بزرگترين پايگاه نظامي خارجي آمريكا تحت فشار قراردارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشينهوا، هفته نامه "لسپرسو" روزگذشته در آخرين شماره خود، پروژه جنجالي احداث بزرگترين پايگاه نظامي آمريكا درخاك ايتاليا را فاش كرد .



اين هفته نامه در گزارش خود اعلام كرد كه دولت آمريكا از دولت قبلي ايتاليا (دولت سيلويو برلوسكوني) مجوز احداث اين پايگاه نظامي را در شهر ويسنزا واقع در شمال ايتاليا را گرفت .



ويسنزا هم اكنون ميزبان يك پايگاه نظامي آمريكايي است كه 6 هزار نظامي در آن مستقر هستند .

بنابراين گزارش، بيش از 300 ميليون دلار براي سال 2007 درجهت احداث سرباز خانه هاي جديد و ساختمانها ديگر اختصاص يافته است .



اين هفته نامه ايتاليايي نوشت كه مبلغ كل سرمايه گذاري در زمينه احداث اين پايگاه نظامي كه قراراست تا سال 2010 به اتمام برسد به 1 ميليارد دلار مي رسد.

چندين حزب در دولت ائتلافي پرودي كه از 9 حزب تشكيل شده در ابتدا خواستار توقف اين پروژه شدند .



احزاب سبز و چپ گرايان تندرو كه هم اكنون با پرودي بر سر ادامه استقرار سربازان اين كشور در افغانستان اختلاف دارند وهم اكنون زنگ خطر را به صدا در آوردند ، خواستار توضيحات آرتورو پاريزي وزير دفاع و ماسيمو دالما وزير امور خارجه ايتاليا درباره اين پروژه شدند .



يكي از اعضاي حزب كمونيست ايتاليا دراين باره اظهارداشت :"چنين پروژه بزرگي با چنين دلايل استراتژيك،هرگز به تصويب دولت نخواهد رسيد .



حزب كمونيست و سبز ايتاليا خواستار شفافيت و قاطعيت اقدام دولت در جلوگيري ازاجراي چنين پروژه اي شدند .



اين احزاب تاكيد كردند كه توافق تنها بر سرتعطيلي پايگاه زير دريايي هسته اي آمريكا در ساردينيا حاصل شده است .

از سوي ديگر، حزب چپگراي دموكراتيك بزرگترين حزب در دولت ائتلافي پرودي ، درباره پروژه ويسنزا ابراز نگراني كرده است .

سناتور سيلوانا پيسا از حزب مذكور اعلام كرد كه آنها(آمريكايي ها) در حال تعطيلي پايگاهها و تاسيسات نظامي در سرتاسر اروپا هستند و تنها ايتاليا و بلغارستان عكس قضيه عمل مي كنند .



يكي از احزاب ميانه رو ، با اين پروژه مخالفت و اعلام كرد كه توقف اين پروژه دشوار خواهد بود، زيرا توافقنامه آمريكا و ايتاليا با ارزيابي مقامهاي محلي ويسنزا هم اكنون ، مراحل تصويب نهايي را گذرانده است .