اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در مورد اتفاقات اردوی امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: پرسپولیس این روزها با تلاشهای شبانه روزی اعضای تیم و باشگاه و به ویژه حمایت هواداران در صدر جدول رقابتهای لیگ برتر قرار دارد. روزهای سخت ناکامی هنوز در خاطرهها زنده است و تا رسیدن به هدف که همانا قهرمانی است، همچنان راه پرفراز و نشیب در پیش خواهد بود.
به طور قطع اگر حمایت، وفاداری و اعتماد هواداران نسبت به تیم و باشگاه نبود به این مرحله نمیرسیدیم و بیتردید پشت سر گذاشتن پیچ و خمهای ادامه راه بدون ادامه این حمایتها میسر نخواهد بود. این روزها صدرنشینی پرسپولیس از یک سو، هواداران و دوستداران پرسپولیس را خوشحال کرده و از سوی دیگر شاید بعضی را خیلی بیشتر از رقبا نگران کرده باشد. چرا که شاهد حاشیهسازیها هستیم تا با قطع اعتماد و ارتباط بزرگترین سرمایههای باشگاه، شاید بر پرسپولیس فائق آیند.
باشگاه پرسپولیس همواره این اطمینان را به هواداران خود میدهد که نهایت تلاش برای موفقیت هر چه بیشتر صورت میگیرد. تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل فنی تیم و بازیکنان، برانکو ایوانکوویچ است که فراموش نمی کنیم با تفکرات و هدایت خود، پرسپولیس را به جایگاهی رساند که حتی بدون قرار داشتن در صدر جدول بازیها مورد تمجید و تعریف هوادار و منتقد بود.
شکی نیست که رقبا هم بی کار نمینشینند و برای رسیدن به هدف سخت کوشانه تلاش میکنند و این تلاشها و رقابت از زیباییها و هیجانهای فوتبال است که در حد توان خود تلاش خواهیم کرد شیرینی آن را هواداران عزیز سلب نشود.
علاوه بر این، در پی انتشار مطالبی درباره مسائل مالی مربوط به اردوی امارات به اطلاع هواداران میرساند. مسائل مالی در باشگاه پرسپولیس به شکل کاملا شفاف دنبال میشود و این مساله از روز اول به عنوان سیاست کاری ابلاغ و اجرا شد.
در پی همین اقدامات بود که برای اولین بار در تمام این سالها، اسناد مالی باشگاه توسط حسابرسان و بازرسان مورد تائید قرار گرفت تا از پیامدهای آن، این مساله باشد که باشگاه با توجه به انبوه تعهدات مالی بر جای مانده از گذشته، بدون سوددهی از ناحیه وضع مالیات متحمل خسارت و بدهی بیشتر نشود.
همچنین شایان ذکر است؛ ورود و خروج منابع مالی از حساب خزانه صورت میگیرد که روی آن نظارت کاملی وجود دارد. درباره هزینههای اردوی دبی نیز در ابتدا مبلغی به امارات منتقل شد ولی پس از آن یکی از هواداران در ارتباط با باشگاه اعلام کرد تمام هزینههای این اردو را تقبل خواهد کرد.
به این ترتیب بعد از کسر مبلغی از پول ارسال شده که مقرر بود به خود بازیکنان پرداخت شود مابقی پول به حساب باشگاه برگشت که طبعا اسناد و مدارک مربوط به کل این گردش مالی با توجه به سیستم تعریف شدهای که وجود دارد، موجود است.
در پایان امیدواریم اوجگیری بعضی خبرسازیها در روزهای اخیر با قرار گرفتن پرسپولیس در صدر جدول مسابقات مرتبط نباشد و با توجه به هفتههای باقیمانده تا نیم فصل شاهد توفیق تیم و خوشحالی هواداران باشیم.
نظر شما