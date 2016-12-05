رتبه ۹ استان تهران در سالمندی/ نیاز استان به ۵۲ مرکز توانبخشی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقری در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی حمایت از معلولان گفت: ۱۴۸ هزار و ۲۶۳ پرونده در رابطه با معلولیت در بهزیستی استان تهران تشکیل شده که ۱۲ هزار مورد آن در رابطه با نابینایی حدود ۵۴ هزار پرونده جسمی-حرکتی، حدود ۳۸ هزار مربوط به معلولیت ذهنی، حدود ۸ هزار مربوط به بیماران روانی، ۲۱ هزار و ۴۰۰ در رابطه با ناشنوایی و حدود ۱۳ هزار پرونده در رابطه با گفتار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۱۶ مرکز برای نگهداری معلولان جسمی، روانی، ضایعه نخاعی و سالمندان فعال است که ۱۹ هزار و ۹۴ در این آسایشگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

وی تصریح کرد: در رابطه با مراکز توانبخشی جسمی و حرکتی به ۲۵ مرکز نیاز داریم که در رابطه با ضایعه نخاعی ۵ مرکز و به طور کلی به ۵۲ مرکز نیاز داریم.

باقری افزود: ۴ هزار و ۸۶۹ معلول پشت نوبت دریافت خدمات هستند و ۴۴ هزار و ۲۶۴ معلول مستمری‌ بگیرند که رقم مستمری از ۵۳ تا ۱۰۰ هزار تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: اعتبارات در حوزه توانبخشی ۱۰۸ میلیارد تومان است که در حوزه تجهیزات و لوازم توانبخشی به سمت صفر کردن پیش می‌رویم.

وی ادامه داد: طرح جدیدی را با موضوع توانبخشی مبتنی بر جامعه اجرا می‌کنیم که در راستای مسئولیت پذیری بوده و معلولان در سطح محلات آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را کسب می‌کنند که در حال حاضر ۶ هزار و ۷۱۳ معلول شناسایی شده است.

وی بر اجرای عوامل موثر بر پیشگیری بر معلولیت‌ها تاکید کرد و گفت: اجباری شدن مشاوره ژنتیک بسیار اهمیت دارد، در ۶ ماهه امسال ۵۰ هزار و ۷۷۳ نفر خدمات ژنتیک دریافت کردند که در سال گذشته ۱۴۱ هزار و ۱۶۱ خانواده آموزش پیشگیری از تولد کودک معلول را دریافت کرده‌اند.

باقری گفت: غربالگری بینایی برای ۱۰۰۸۲ نفر و غربالگری شنوایی برای ۴۱ هزار و ۹۸۱ نفر انجام شده است.

وی همچنین گفت: رفع موانع معماری شهری و مناسب‌سازی برای معلولان بسیار اهمیت دارد که نیاز داریم شهرداری، تشکل‌های معلولان، استانداری و معاونت عمرانی وزارت کشور بسترهای لازم را فراهم کنند.

وی گفت: استان تهران از نظر سالمندی رتبه ۹ را در کشور دارد و ما به سمت سالمندی می‌رویم به همین دلیل شورای ساماندهی سالمندی استان تهران برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران از اجرای پایلوت برنامه پیشگیری از آلزایمر در استان تهران خبرداد و گفت: ۸۰۹ بیمار مبتلا به اوتیسم نیز در سطح استان شناسایی شده‌اند.