به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از پایان بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه، ابتدا به برگزاری کلاس مربیگری فوتسال در تهران اشاره کرد و گفت: برگزاری کلاس مربیگری فوتسال در ایران اتفاق خوبی بود. بعد از آن هم صحبتی با هیات نروژی داشتیم. امروز کلا درگیر این مسائل بودیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره پیروزی تیم ملی مقابل روسیه، گفت: روسیه تیم بسیار خوبی است. باید تلاش کنیم در فوتبال هم این اتفاق رخ بدهد.

تاج یادآور شد: تلاش من این است تا در فوتسال یک سرمایه گذاری جدی کنیم. اولین آن ساخت آکادمی فوتسال است. خیلی از کارهای این آکادمی انجام شده است. فکر می کنم تا چند ماه آینده آماده شود. مشابه این آکادمی در آسیا کم است.

وی تاکید کرد: ما در بخش سخت افزار کارهای خوبی انجام داده ایم. بخش نرم افزار هم بازی های اینچنینی است. هم ما باید به کشورهای دیگر برویم و هم کشورهای دیگر برای بازی با ما بیایند. امروز خوشحال شدم تیم روسیه اینجا بازی می کند. هر تیمی اینجا بیاید، استقبال مردم هم هست. اگر این کارها اینجا تکرار شود، بهتر است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره عقب افتادن حقوق کی روش و مشکلات مالی فدراسیون فوتبال گفت: شما بدون تحقیق حرف می زنید. کی روش حقوقش را کامل گرفته است. نمی دانم این خبرها را از کجا می آید ولی یک حرف، حرف درستی است و آن اینکه ما هنوز نتوانسته ایم از دولت کمک بگیریم.

وی ادامه داد: سعی کردیم بعضی از هزینه هایمان را جبران کنیم. نتوانستیم حقوق داخلی ها را بدهیم و خیلی از تعهداتمان را عمل نکرده ایم. باید در بخش بانوان به صورت جدی کاری انجام دهیم که این کار مانده است. حقوق داوران فوتسال هم پرداخت نشده است.

تاج درباره خبر های مطرح شده درباره لغو بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ساحل عاج تاکید کرد: لغو و برقراری مسابقات را از روابط بین الملل بپرسید. امروز یک نفر به من گفت بازی با برزیل هم که لغو شده است! گفتم ما کجا قرارداد بازی با برزیل را بسته بودیم که حالا لغو شده باشد! اینها را بر عهده روابط بین الملل بگذارید. کمیته بین الملل می گوید چه زمانی با چه تیمی بازی کنیم.