به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ظهره‌وند تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با رادیو اظهار داشت: متن برجام اساسا یک متن مغلقی است و فضا برای تفسیر موسع در این متن زیاد است، متنی که ۱۳۰ صفحه است که همه آن ناظر بر این است که شما از یک بند شاید بتوانید استنباطی بکنید اما بند دیگری دارد که فضا را برای مانور باز می‌گذارد. ضمن اینکه آمریکائی‌ها در متن برجام هیچ کجا از لغو صحبتی نکردند. گاهی سخن از تخفیف است یا اینکه بخش‌هایی که مربوط به فرمان رئیس‌جمهور است، به صورت تعلیق درمی‌آورند. آن هم مربوط به بخش تحریم‌های هسته‌ای است.

ظهره‌وند گفت: در بخش دیگری از متن برجام آمده که ما ایالت‌ها را تشویق خواهیم کرد که دستشان باز است و می‌توانند اقداماتی بکنند و رئیس‌جمهور (اوباما) گفته در این رابطه نمی‌توانم فرمانی صادر کنم بلکه می‌توانم بروم این ایالت‌ها را تشویق کنم. بنابراین فضای برجام یک چنین فضایی است.

وی افزود: در حال حاضر آنقدر آمریکایی‌ها غیرمتعهد و غیرقابل اعتماد هستند که آشکارا موارد نقض را می‌توان در آن پیدا کرد. مثلا در بند ۲۶ تصریح دارد که آمریکا از اینکه بخواهد شرایطی را به وجود بیاورد که آنچه در برجام لغو شده در تضاد قرار دهد منع می‌شود در حالی که این کار را نکرده است. از طرفی در بند ۲۵ برجام اشاره دارد به اینکه ایالات متحده در مسیر تعامل جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضای پسابرجام کارشکنی نکند. فراموش نکنیم در واقع آنچه ما را دچار فشار کرده بود و برخی این استنباط را داشتند و می‌خواستند که لغو شود باز به خود تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده برمی‌گشت.

ظهره‌وند در پایان خاطرنشان کرد: در واقع بخشی که به تحریم‌های هسته‌ای برمی‌گردد همان بخش تحریم‌های ثانویه است. مثلا در پیوست دو متن برجام مواد۱، ۲ و ۴ آن تصریح می‌کند که تحریم‌های نفتی آمریکا هم با برجام متوقف می‌شود. در واقع از توقف بحث می‌کند و نه لغو. از این مسائل که بگذریم واقعیت این است که ذات این مذکرات و ساختار مهندسی آن قابل پیش‌بینی بود و افرادی مانند من، و دوستان دیگر فرجامی برای این برجام نمی‌دیدند و اساسا مسیری بود که ما را به این شرایط می‌رساند.