به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری بوشهر، غلامعلی میگلی‌نژاد در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر خواستار سرعت عمل بیشتر در روند گازرسانی و تسطیع حفاری‌های گاز در ضلع جنوبی خیابان انقلاب و بافت فرهنگی تاریخی شد.

شهردار بوشهر افزود: گازرسانی به همه محلات بوشهر از ضروریات بوده و یکی از خواسته‌های شهروندان است و باید همزمان با این مهم سرعت و تسریع در کار را مد نظر قرارداد تا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال حفاری‌های کوچه‌ها تسطیح شده و شاهد داشتن یک شهری زیبا باشیم.

غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز نیز قول مساعدت‌های لازم را در این زمینه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار بندر بوشهر به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه، شهردار بافت فرهنگی تاریخی و مدیر اداره درآمد شهرداری با مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر دیدار کرد.