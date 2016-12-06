ترویج کتابخوانی دردهکده گردشگری «بزم»/ کتاب باطعم غذاهای سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، برزگر بعد از تجربه تلخ دستفروشی در شیراز به زادگاه خود روستای «بزم» در شهرستان بوانات باز می گردد و به کشاورزی و دامداری مشغول می شود و البته مغازه ای کوچک در کنار خانه اش راه می اندازد.

اما همه چیز از در راه ماندن دو گردشگر خارجی شروع می شود. عباس برزگر آن ها را به کلبه محقر خود دعوت می کند و آن ها عاشق دمپخت ساده همسر عباس می شوند. اتاق های کاه گلی، زندگی روستایی و سفره ساده روستایی عباس برزگر کار خود را می کند و گردشگران بعد ازمدتی این بار با یک گروه از راه می رسند و مهمان عباس می شوند. عباس به راه جدیدی فراخوانده می شود به طوریکه که حالا اتاق های دهکده گردشگری اش تا مدت ها رزرو شده و او نام خود را در کتاب یونسکو به عنوان شگفت انگیزترین تجربه گردشگری ایران به ثبت رسانده است.

این روستایی به بیش از ۳۰ کشور جهان سفر کرده و در سمینارهای کارآفرینی گردشگری سخنرانی می کند. اما برزگر مدت ها است در کنار سالن غذاخوری دهکده گردشگری خود، کتابخانه ای تخصصی راه انداخته و کتاب هایی از تاریخ و فرهنگ ایران و اشعار بزرگانی همچون حافظ، سعدی و خیام به زبان فارسی و انگلیسی را به دست گردشگران می دهد.

برزگر می گوید: چند کتاب قرآن به زبان انگلیسی، رباعیات خیام به چهار زبان، چندین دیوان حافظ، گلستان سعدی، چندین رمان به زبان های آلمانی و انگلیسی و ایتالیایی، کتاب های ایران شناسی و آثار تاریخی ایران، فرهنگ شناسی ایران و استان فارس و ... در کتابخانه موجود است.

این کارآفرین نمونه گردشگری ایران، با بیان اینکه گردشگران استقبال خوبی از این کتاب ها به عمل می آورند می افزاید: معمولا توریست ها مدتی را تا آماده شدن غذا در این سالن به سر می برند و در همین حین به کتابخانه دهکده سر می زنند و با توجه به چند زبانه بودن اکثر کتاب ها، می توانند به خوبی از آن ها بهره ببرند.

بزرگر این موضوع را فرصتی مناب برای آشنایی گردشگران با فرهنگ، تمدن و اعتقادات ایرانیان و به ویژه مردمان فارس توصیف و عنوان می کند: جذابیت کتاب ها تا حدی است که برخی از آن ها خواستار کتاب ها می شوند و ما هم کتاب ها را هدیه می دهیم.

وی ادامه می دهد: هدف ما از راه اندازی کتابخانه این بود که گردشگران در کنار غذای جسم غذای روح آن هم با طعم فرهنگ و تمدن ایرانی داشته باشند.

برزگر از راه اندازی کمپین روستاییان فرزانه در روستای امام زاده بزم و شهرستان بوانات نیز استقبال کرد و آن را در ادامه حرکت های فرهنگی مردم این دیار در راستای ترویج کتابخوانی دانست.