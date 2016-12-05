 نقض برجام، برخورد قاطع ایران را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال دهقانی فیروز آبادی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادیو اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانه ای را با موضوع درخواست اجرای قانون امضا کردند.

وی گفت: باید این نکته را به خاطر داشت که مجلس قانون گذار است و نمایندگان مجلس غیر از قانون گذاری وظیفه ی نظا رت اجرای برحق قوانین را نیز بر عهده دارند.

زاکانی در ادامه افزود: در صورتی که هیئت نظارت در شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسد که برجام نقض شده است، دستگاه های اجرایی می بایست طبق قوانینی که در برجام مبتنی بر برخورد با نقض تعهدات آورده شده اقدامات متناظر و مناسبی را صورت دهد و مجلس نیز با قاطعیت تمام بر این مهم نظارت خواهد کرد.

دهقانی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تعهدات طرف مقابل که تمام تحریم ها علیه ایران برداشته شود و این اتفاق صورت نپذیرفت نقض برجام است و دستگاه های اجرایی طبق قوانین مصوب در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ اقدامات لازم را انجام دهند.