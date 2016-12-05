اختلال تردد جاده ای در البرز/مه آلودگی و کاهش دید افقی

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: با ورود یک سامانه بارشی که بعدازظهر امروز (دوشنبه) از غرب وارد کشور شده است، از امشب تا صبح روز چهارشنبه بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش بادهای شدید در استان البرز پیش بینی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: به دلیل کاهش نسبی دما در ارتفاعات و مناطق سردسیر علاوه بر پدیده مه بارش به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز تاکید کرد: در این مدت آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه‌ها به سبب بارش شدید همراه با رگبار و رعدوبرق و نیز لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی منتهی به استان، به سبب بارش برف و مه‌آلودگی دور از انتظار نیست.

رحمانیان به شهروندان توصیه کرد؛ با توجه به کاهش دید افقی و لغزنده بودن جاده ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم اندیشیده شود.