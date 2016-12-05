  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

لاوروف:

روسیه نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد

روسیه نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد

وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر اینکه کشورش نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد، از توسعه همکاری های نظامی و فنی میان روسیه و فیلیپین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای فیلیپینی خود، «پرفکتو یاسای» گفت که کشورش نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد.

«سرگئی لاوروف» همچنین با تاکید بر اینکه کلیه مشکلات منطقه ای باید بر اساس سیاستهای غیر بلوکی جهانی حل شود گفت: در خصوص بلوک های نظامی، ما معتقدیم که مسائل امنیتی در منطقه آسیا – پاسیفیک باید بر اساس (سیاستهای) غیر بلوکی حل شود و همه کشورهای منطقه باید بدانند که برخی توافقات تضمین کننده امنیت برابر و غیر قابل تقسیم برای همه هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مسکو همکاری فنی و نظامی خود با مانیل را افزایش داده گفت که نماینده فیلیپین که در انجمن بین المللی ارتش در سال 2016، با دقت بیشتری تسلیحات و ادوات نظامی روسی را مورد بررسی قرار داده است.

«لاوروف» در ادامه سخنان خود با اشاره به ابراز علاقه طرف فیلیپینی به دریافت برخی از تسلیحات روسی گفت: کشتی های جنگی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید کرده اند. «دلفین لونزانا»، وزیر دفاع فیلیپین هم اکنون در مسکو به سر می برد و قرار است جلساتی در وزارت دفاع و سرویس فدرال همکاری های نظامی و فنی داشته باشد.

وزیر خارجه فیلیپین نیز در این دیدار از قرار دیدار وزیر دفاع کشورش با همتای روسی خود در مسکو خبر داد.

کد مطلب 3841886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها