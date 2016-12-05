روسیه نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای فیلیپینی خود، «پرفکتو یاسای» گفت که کشورش نیازی به تاسیس بلوک های نظامی در منطقه آسیا – پاسیفیک ندارد.

«سرگئی لاوروف» همچنین با تاکید بر اینکه کلیه مشکلات منطقه ای باید بر اساس سیاستهای غیر بلوکی جهانی حل شود گفت: در خصوص بلوک های نظامی، ما معتقدیم که مسائل امنیتی در منطقه آسیا – پاسیفیک باید بر اساس (سیاستهای) غیر بلوکی حل شود و همه کشورهای منطقه باید بدانند که برخی توافقات تضمین کننده امنیت برابر و غیر قابل تقسیم برای همه هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مسکو همکاری فنی و نظامی خود با مانیل را افزایش داده گفت که نماینده فیلیپین که در انجمن بین المللی ارتش در سال 2016، با دقت بیشتری تسلیحات و ادوات نظامی روسی را مورد بررسی قرار داده است.

«لاوروف» در ادامه سخنان خود با اشاره به ابراز علاقه طرف فیلیپینی به دریافت برخی از تسلیحات روسی گفت: کشتی های جنگی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید کرده اند. «دلفین لونزانا»، وزیر دفاع فیلیپین هم اکنون در مسکو به سر می برد و قرار است جلساتی در وزارت دفاع و سرویس فدرال همکاری های نظامی و فنی داشته باشد.

وزیر خارجه فیلیپین نیز در این دیدار از قرار دیدار وزیر دفاع کشورش با همتای روسی خود در مسکو خبر داد.