طرح نشانه گذاری لاشه دام در کشتارگاه صنعتی خوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسن زاده در این خصوص اظهارداشت: با اجرای این طرح بر روی هرلاشه چهار پلمپ امنیتی گوشت نصب می شود که این نشانه دلیل بر سالم، پاک و حلال بودن گوشت است.

وی اجرای این طرح را در راستای ارتقای امنیت غذایی و سلامت غذایی جامعه دانست و افزود: در این طرح پلمپ ها یی به سه رنگ مختلف برای تمایز دام های بزرگ و کوچک نر و ماده و بز ذبح شده در کشتارگاه نصب و به بازار عرضه می شود.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان خوی تصریح کرد: این طرح با این ویژگی بصورت تکمیلی در کشتارگاه صنعتی شهرستان خوی اجرا می شود.

حسن زاده افزود: با اجرای این طرح امکان تفکیک کشتارهای غیر مجاز از کشتارهای مجاز فراهم و بهداشت گوشت عرضه شده کاملا رعایت می شود.

مدیر شبکه دامپزشکی خوی گفت: در راستای اجرای این طرح تاکنون ۲۶ مرکز کشتار و عرضه دام غیر مجاز در خوی شناسایی ۲۰ واحد به مراجع قضایی معرفی و شش مرکز نیز تعطیل شده اند.

تکمیل طرح تجمیع کشتارگاههای سنتی می تواند بیشترین کمک را به این طرح کرده و فراورده های گوشتی سالم و بهداشتی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

کشتارگاه صنعتی خوی تنها کشتارگاه صنعتی آذربایجان غربی است که با ظرفیت کشتار ۵۰۰ راس دام کوچک و ۱۰۰ راس دام بزرگ در هر شیفت کاری برای شهرستانهای شمال استان طراحی و احداث شده است.