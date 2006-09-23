هزينه خوابگاه 22 هزار دانش آموز كميته امداد پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، معاون فرهنگي آموزشي كميته امداد امام خميني (ره ) در جمع خبرنگاران با بيان اينكه روستاهاي زيادي در خراسان جنوبي فاقد فضاي آموزشي در مقطع راهنمايي و دبيرستان است ، گفت: در حال حاضر از طريق پرداخت هزينه هاي اسكان بيش از 600 نفر از افراد تحت پوشش امداد در ساير خوابگاه ها و شبانه روزي ها به تحصيل مشغول هستند و با ساخت اين خوابگاه ها تنها يك ششم نياز برطرف شده است.

حميد رضا ترقي از وجود 106 خوابگاه دانش آموزي فعال و 4 خوابگاه دانشجويي فعال در سطح كشور خبر داد و افزود: ظرفيت اين تعداد خوابگاه حدود 8 هزار دانش آموز و دانشجو است.

وي يادآور شد: بالغ بر 22 هزار نفر از دانش آموزان خانواده كميته امداد در ساير خوابگاه هاي امداد ساكن هستند كه از طرف امداد تمامي هزينه هاي اقامت و اسكان آنان پرداخت مي شود.

ترقي از احداث يك خوابگاه دانشجويي امداد در بيرجند خبر داد و افزود: با كليات احداث اين طرح براي دانشجويان مهاجر موافقت گرديده كه با تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، اين طرح اجرا خواهد شد.

عضو شوراي مركزي كميته امداد از وجود 12 هزار و 200 دانش آموز نيازمند در نوبت پوشش كميته امداد خراسان جنوبي خبر داد و اظهارداشت: براي حمايت جدي در زمينه تحصيلي اين دانش آموزان كمك قابل ملاحظه اي تصويب شده كه بزودي اين دانش آموزان محروم در خراسان جنوبي مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

وي ، برنامه هاي فرهنگي كميته امداد در كشور را ، تامين هزينه هاي تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان ، آموزش مهارت هاي زندگي به خانواده ها ، كمك و شناسايي و رشد استعدادهاي درخشان و گسترش فعاليت هاي تربيتي و پرورشي براي جوانان و نوجوانان عنوان كرد و يادآور شد: براي اجراي برنامه هاي فرهنگي در خراسان جنوبي حدود 6 ميليارد ريال اختصاص يافته كه اين فعاليت ها با همكاري ساير سازمان هاي دولتي از قبيل سازمان ملي جوانان ابعاد وسيع تري به خود گرفته است.