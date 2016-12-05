به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین المللی صنایع و ادوات کشاورزی عصر امروز دوشنبه طی مراسمی در محل نمایشگاه های بین المللی خرم آباد برپا شد.

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان استان در این مراسم اظهار داشت: هدف اصلی بخش کشاورزی استان افزایش بهره وری در بخش های مختلف این حوزه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: این نمایشگاه به صورت هدفمند و در راستای تبادل ایده ها و تجارب با حضور بیش از ۱۰ استان کشور برپا شده است.

بازدار عنوان کرد: در این نمایشگاه ۴۰ غرفه دستاوردهای خود را در بخش های مختلف را به نمایش می گذارند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تولیدات سالم محصولات کشاورزی در بخش های مختلف این نمایشگاه هم نمایش داده می شود.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام، طیور، شیلات و آبزیان و دامپزشکی تا ۱۸ آذر در محل نمایشگاه بین المللی خرم آباد دایر است.