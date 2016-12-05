  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در لرستان

پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

عبدالرضا بازدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان اظهار داشت: افزایش ضریب مکانیزاسیون از اولویت های مهم جهادکشاورزی استان بوده که در این راستا طی امسال ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: ضریب مکانیزاسیون در حال حاضر در استان ۱.۱۷ درصد است و آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات از طریق خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون در استان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: لرستان یکی از استان های پایلوت کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده که در این راستا افزایش بهره وری یک اولویت بسیار مهم است.

کد مطلب 3841894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها