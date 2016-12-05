پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در لرستان

عبدالرضا بازدار در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان اظهار داشت: افزایش ضریب مکانیزاسیون از اولویت های مهم جهادکشاورزی استان بوده که در این راستا طی امسال ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی گفت: ضریب مکانیزاسیون در حال حاضر در استان ۱.۱۷ درصد است و آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات از طریق خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون در استان وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: لرستان یکی از استان های پایلوت کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده که در این راستا افزایش بهره وری یک اولویت بسیار مهم است.
