محمدمهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل تیم لوله آاِس شیراز اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود و در دقایقی با ۲۰ امتیاز از حریف پیش بودیم اما سپس کمی افت کردیم و در پایان توانستیم نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

ایزدپناه در مورد تیم حریف بیان کرد: شیراز تیم خوبی دارد و در زمین خود بازی های قابل قبولی ارائه کرده و با اختلاف کمی بازی ها را واگذار کرده بود.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب بازیکن امریکایی در نخستین بازی اش گفت: «مارشال» علاوه بر آنکه ۲۲ امتیاز کسب کرد در زمین هم به خوبی تیم را هدایت می کرد و ضعفی که در این پست داشتیم را به خوبی پوشش می دهد.

وی در مورد رضایت از عملکرد تمامی بازیکنان بیان کرد: از عملکرد دو تا سه بازیکن راضی نیستم زیرا انتظار بیشتری از آنها دارم و سعی می کنیم تمرینات بیشتری با آنها داشته باشیم.

سرمربی تیم شهرداری گرگان با اشاره به حواشی ایجادشده اخیر و تاثیر آن بر عملکرد تیم گفت: این حواشی برروی عملکرد بی تاثیر نبوده و کادرفنی تلاش بسیاری برای بازگشت انگیزه به تیم انجام داد و روحیه برد در بین بازیکنان وجود دارد.

ایزدپناه با اشاره به کسب نخستین پیروزی تیم شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این برد روند پیروزی های تیم ما آغاز شود اما این موضوع را از یاد نبریم که این تیم شرایط مالی مناسبی ندارد و نباید بیش از اندازه انتظارات را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری گرگان در شیراز مقابل تیم لوله آاس این شهر با نتیجه ۷۹ بر ۷۲ به پیروزی رسید و نخستین برد فصل را کسب کرد. این تیم دوشنبه ۲۲ آذر میزبان پتروشیمی بندرامام خواهد بود.