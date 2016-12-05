۸ روستا در محور شمالی عملیات موصل آزاد شد/هلاکت وزیر نفت داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای امنیتی عراق همچنان در جریان مبارزه با گروه ترویستی داعش در موصل دستاوردهای بسیاری کسب می کنند.

در همین راستا، فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق شدند در عملیاتی در محور شمالی استان نینوا ۸ روستا را آزاد و ۴ تونل متعلق به تروریست های داعش را در روستای السیماق منهدم کنند.

فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا تصریح کرد: روستاها و مناطق النوافله الاولی، النوافله الثانیه، تقاطع محله التحریر، اورطه خراب تربشک، داری سیماق، پمپ بنزین زکریا و مسجد الرسول مشرف بر محله التحریر به دست نیروهای عراقی آزاد شد.

همچنین نهاد مبارزه با تروریسم عراق نیز اعلام کرد: «اسعد ابو عزام» وزیر نفت داعش در موصل توسط نیروهای عراقی به هلاکت رسید.

گفتنی است، امروز دوشنبه یک مسئول عراقی اعلام کرد: ۱۱۷ مستشار نظامی آمریکا به همراه ۷ سامانه توپخانه ای برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد این شهر شدند.