وجود نظام نظارتی و بازرسی از ضروریات مدیریت کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان که با حضور بازرسان سازمان تبلیغات اسلامی در سنندج تشکیل شد، بازرسی و ایجاد فضای سالم در ادارات را از ضروریات سیستم اداری خواند وگفت: در طول تاریخ تمامی حکومت ها همواره نگران سوء استفاده کارگزاران خود بوده اند بنابراین همیشه به فکر ایجاد دستگاه های نظارتی وبازرسی برای ممانعت از این اقدام افتادند.

وی با اشاره به اینکه اساسا انسان از نظارت استقبال نمی کند، عنوان کرد: انسان تمایلی ندارد بر کار او نظارت و کنترلی انجام شود.

وی اظهارداشت: یکی از عواملی که سلامت اداری را به خطر می اندازد عدم نظارت سیستم قوی و صحیح است که اگر وجود داشته باشد سلامت اداری بهتر و فساد اداری کمتر خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه افشاگری در سیستم نظارتی امری ممنوع است، اضافه کرد: نباید وارد مسائل شخصی و حریم خصوصی دیگران شویم و یا عیب دیگران را پخش کنیم.

وی اظهارداشت: حفظ حیثیت و کرامت همکاران در تبلیغات اسلامی بسیار مهم است و همه مدیران و روسای ادارات نیز به این مهم توجه داشته و دارند.

وی با اشاره به اینکه از ضروریات مدیریت کارآمد وجود نظام نظارتی و بازرسی است، عنوان کرد: بازرسی چشم بینا، گوش هوشیار است و با مقابله با فساد و آنچه که سلامت اداره را به خطر می اندازد باید تلاش کرد.

حجت‌الاسلام کرمی نظارت را عامل تحرک و پویایی و سازندگی و همچنین ممانعت از خطا و لغزش و اشتباه برشمرد و عنوان کرد: سازمان جزو نهادهای بسیار مهم است و نیروهای متدین، پرتلاش و دلسوزی در این سازمان فعالیت می‌کنند که جای تقدیر از همه آنها دارد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه مدیران و روسای ادارات شهرستانهای استان به ارائه پیشنهادات و گزارشی از وضعیت فعالیت های اداری خود پرداختند.